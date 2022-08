Ruski ratni avioni uništeni u napadu na Krim; Zelenski: Šaljite nam moćnije oružje, moramo odgovoriti

Danas je 169. da ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajina je optužila Rusiju da je ispalila rakete iz okoline zauzete nuklearne elektrane Zaporižja, ubivši najmanje 14 ljudi i ranivši 10. Ukrajina kaže da je Rusija gađala grad Marhanets, za koji Moskva kaže da ga je Ukrajina koristila u prošlosti za granatiranje ruskih vojnika u tvornici koju je Rusija zauzela u ožujku.

Tijek događaja:

9:13 - Ruski guverner Kurska, Roman Starovoyt, ustvrdio je na Telegramu da su dva ruska naselja u blizini granice s Ukrajinom jutros pod napadom. Kao mete naveo je Tetkino i Popovo-Lezhachi.

8:24 - Satelitske snimke pokazuju teško oštećenu zračnu bazu na Krimu i nekoliko uništenih ruskih borbenih zrakoplova, nakon eksplozija ranije ovog tjedna, prenosi u četvrtak BBC.

From “Kyiv will fall within 72 hours” to “A key military airfield in Crimea devastated by a Ukrainian attack.”

All life is a mystery, indeed. pic.twitter.com/9PmpQB3Ebt