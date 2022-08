Medvedev zaprijetio Zapadu?: 'Ne zaboravimo da i EU ima nuklearne elektrane. I tamo se mogu dogoditi nesreće'

Danas je 170. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski ministar unutarnjih poslova u četvrtak je rekao da Ukrajina mora biti spremna za bilo kakav scenarij po pitanju nuklearne elektrane Zaporižje koju kontrolira Rusija, koja je granatirana i iz čijeg su okruženja evakuirani ljudi. Ukrajina i dužnosnici koje je postavila Rusija okrivili su jedni druge za novi krug granatiranja u četvrtak na nuklearnu elektranu, najveću u Europi, koja se nalazi na jugu Ukrajine.

Tijek događaja:

14:22 - Prvi puta od ruske invazije na Ukrajinu, teretni brod natovaren pšenicom isplovio je iz ukrajinske luke Čornomorsk. Do sada su, nakon što je sporazumom prekinuta ruska blokada ukrajinskih luka za izvoz žitarica, isporučeni samo proizvodi od kukuruza i suncokreta.

Brod Sormovskij 121 prevest će nešto više od 3 tisuće tona pšenice u Tursku, objavilo je tursko ministarstvo obrane u petak na Twitteru. Istovremeno će Star Laura iz ukrajinske luke Pivdeni krenuti prema Iranu s više od 60 tisuća tona kukuruza, navodi tursko ministarstvo obrane.

U Ukrajini je ministarstvo infrastrukture potvrdilo isplovljavanje i najavilo dolazak još dva broda na utovar.

Ukupno je 14 brodova s više od 430.000 tona tereta napustilo ukrajinske crnomorske luke od 1. kolovoza sukladno međunarodno posredovanom ugovoru o izvozu žitarica.

Rusija je krajem veljače napala Ukrajinu i blokirala njezine luke, a Ukrajina je minirala prilaze lukama kako bi se zaštitila od ruskog iskrcavanja.

Krajem srpnja zaraćene strane sklopile su sporazume s Turskom i Ujedinjenim narodima o transportnim rutama za brodove koji prevoze poljoprivredne proizvode iz ratne zone.

13:45 - Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev uputio je u petak prikrivenu prijetnju zapadnim saveznicima Ukrajine koji su optužili Rusiju da stvara rizik od nuklearne katastrofe stacioniranjem snaga oko ukrajinske elektrane Zaporižja, javlja Guardian.

Ukrajina je optužila Rusiju da puca na ukrajinske gradove s tog mjesta znajući da ukrajinske snage ne mogu riskirati uzvratiti vatru, izvijestio je Reuters. Kaže da je Moskva sama granatirala to područje, a za to okrivljuje Ukrajinu.

Rusija kaže da je Ukrajina granatirala elektranu.

“Oni (Kijev i njegovi saveznici) kažu da je to Rusija. To je očito 100% besmislica, čak i za glupu rusofobnu javnost”, napisao je Medvedev, sada zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, na svom Telegram kanalu.

"Kažu da se to dogodi čisto slučajno, kao 'Nismo htjeli'", dodao je.

"Što da kažem? Ne zaboravimo da i Europska unija ima nuklearne elektrane. I tamo se mogu dogoditi nesreće.”, kazao je.

10:38 - Nuklearna elektrana Zaporižja trenutno ne predstavlja sigurnosni rizik usprkos kontinuiranom ruskom granatiranju, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Stručnjaci IAEA-e dali su preliminarnu procjenu da nema "neposredne prijetnje" sigurnosti elektrane zbog granatiranja ili drugog vojnog djelovanja, rekao je členik IAEA-e Rafael Grossi na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u četvrtak u New Yorku.

"Međutim, to bi se moglo promijeniti u bilo kojem trenutku", rekao je Grossi.

Grossi je pozvao Moskvu i Kijev da međunarodnim stručnjacima omoguće pristup postrojenju što je prije moguće.

"Ja sam osobno spreman voditi takvu misiju", kazao je.

Samo nekoliko sati prije sjednice sazvane na zahtjev Rusije, elektrana Zaporižja u južnoj Ukrajini - najveća u Europi i među najvećima u svijetu - napadnuta je teškim topništvom, rekao je dužnosnik ruske okupacijske uprave u Ukrajini.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti tu informaciju.

10:00 - Jedanaest raketa pogodilo je grad Kramatorsk u istočnoj Ukrajini u 2 ujutro kazao je gradonačelnik Oleksandr Honcharenko.

"Uništene su privatne kuće. Nema podataka o žrtvama. Okupatori uništavaju sve što im se nađe na putu - teroristička taktika", objavio je na Facebooku.

9:20 - Sinoć je u Harkivu došlo do noćnog granatiranja, navodi se u izvješću BBC-ja.

"Sinoć su Rusi raketirali Harkiv. Iz Belgoroda su odjednom ispaljene četiri rakete. Oko tri sata iza ponoći dvije rakete pogodile su obrazovnu ustanovu u naselju Slobida", objavio je šef OVA-e u Harkivu Oleg Sinegubov objavio na Telegramu:.

7:52 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva priopćilo je da su eksplozije na ruskom vojnom aerodromu Saky u zapadnom Krimu ranije ovog tjedna "gotovo sigurno" uzrokovane detonacijom do četiri nepokrivena skladišta streljiva, iako izvorni uzrok eksplozija ostaje nejasan .

Najmanje pet lovaca-bombardera Su-24 i tri višenamjenska zrakoplova Su-30 gotovo su sigurno uništeni ili ozbiljno oštećeni u eksplozijama, prema britanskoj obavještajnoj službi.

Središnje disperzivno područje Sakyja pretrpjelo je ozbiljnu štetu, ali je aerodrom vjerojatno i dalje u funkciji, dodaje se u izvješću.

Gubitak osam borbenih zrakoplova predstavlja manji udio ukupne flote zrakoplova koje Rusija ima na raspolaganju. Međutim, Saky je prvenstveno korišten kao baza za zrakoplove crnomorske flote ruske mornarice.

Sposobnost pomorskog zrakoplovstva flote sada je znatno oslabljena i incident će vjerojatno potaknuti rusku vojsku da revidira svoju percepciju prijetnje, rekli su dužnosnici.

6:45 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je dužnosnicima da prestanu razgovarati s novinarima o vojnoj taktici Kijeva. Otkrivanje detalja o obrambenim planovima Ukrajine je "iskreno neodgovorno", rekao je. U međuvremenu, najviši dužnosnik UN-a pozvao je na trenutni prekid svih vojnih aktivnosti oko tvornice Zaporižje, upozoravajući da bi daljnji "duboko zabrinjavajući" incidenti mogli - ako se nastave - dovesti do katastrofe.

Nakon velikih eksplozija koje su u utorak uništile rusku zračnu bazu na Krimu, novine New York Times i Washington Post citirale su neidentificirane dužnosnike koji su rekli da su odgovorne ukrajinske snage. Vlada u Kijevu, s druge strane, odbila je reći stoji li iza eksplozija.

"Rat definitivno nije vrijeme za sujetu i glasne izjave. Što manje detalja otkrijete o našim obrambenim planovima, to će biti bolje za provedbu tih obrambenih planova. Ako želite stvarati glasne naslove, to je jedna stvar - to je iskreno neodgovorno. Ako želite pobjedu Ukrajine, to je druga stvar i trebali biste biti svjesni svoje odgovornosti za svaku riječ koju izgovorite o planovima naše države za obranu ili protunapade", poručio je Zelenski, piše Guardian.

6:40 - Razaranje u ruskoj zračnoj bazi na Krimu sugerira da je Kijev možda stekao nove dugometne udarne sposobnosti s potencijalom da promijeni tijek rata. Baza je daleko izvan dometa naprednih raketa koje su zapadne zemlje dosad priznale da su slale Ukrajini, a neki zapadni vojni stručnjaci kažu da razmjer štete i očita preciznost udara sugeriraju moćnu novu sposobnost s potencijalno važnim implikacijama.

UN je pozvao na demilitariziranu zonu oko nuklearne elektrane Zaporižja dok Rusija i Ukrajina međusobno razmjenjuju optužbe o novom granatiranju elektrane u četvrtak. Ukrajinska tvrtka za nuklearnu energiju rekla je da su je ruske snage granatirale pet puta u četvrtak, zbog čega osoblje nije moglo promijeniti smjene. Međutim, ruska novinska agencija Tass izvijestila je da su lokalne vlasti koje je nametnula Rusija u okupiranom Zaporižju rekle da su na postrojenje pucale ukrajinske snage. Ukrajinska agencija Energoatom priopćila je da elektrana radi normalno.

6:30 - Britanski ministar obrane rekao je da je malo vjerojatno da će Vladimir Putin sada uspjeti okupirati Ukrajinu. Ben Wallace rekao je da je ruska invazija na Ukrajinu "posustala" i "počinjala propadati", dok je obećao veću financijsku i vojnu potporu obrani istočnoeuropske nacije. Rusija je udvostručila broj zračnih napada na ukrajinske vojne položaje i civilnu infrastrukturu u usporedbi s prethodnim tjednom, rekao je u četvrtak ukrajinski brigadni general Oleksiy Hromov. "Neprijateljski zrakoplovi i helikopteri izbjegavaju doletjeti u domet naše protuzračne obrane i stoga je točnost ovih napada niska", rekao je na konferenciji za novinare.