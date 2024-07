Ruski i kineski bombarderi letjeli blizu američke granice, u Washingtonu bijesni: 'Ovo je neviđena provokacija'

NORAD je izvijestio da četiri bombardera nisu ušla ni u amerčki ni u kanadski zračni prostor, već su se držali identifikacijske zone protuzračne obrne (Air Defense Identification Zone - ADIZ) Aljaske i nisu predstavljala prijetnju, kako prenosi Financial Times. ADIZ je jednostrano proglašena tampon zona u međunarodnom zračnom prostoru koja se nadzire kako bi se preventirale moguće prijetnje sigurnosti. Kao što smo već pisali, ruski strateški bombarderi Tu-95MS "Medvjed" i kineski strateški bombarderi Xi'an H-6 sudjelovali su u zajedničkoj patroli iznad Čukotskog i Beringovog mora te sjevernog Tihog oceana i time naljutili SAD i Kanadu, koji su u ovom potezu vidjeli provokaciju.

"Nije neobično da ruski bombarderi koji lete kroz ADIZ (iznad Aljaske) budu presretnuti, ali vjerujem da je to prvi slučaj zajedničkog ruskog i kineskog leta u toj zoni", rekao je Alexander Korolev, stručnjak za rusko-kinesku vojnu suradnju sa Sveučilišta New South Wales u Sydneyu. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da se zajednička patrola kinseskih i ruskih bombardera odvijala u "novom području zajedničke operacije" iznad Arktika i sjevernog Tihog oceana u trajanju od pet sati, te je rečeno da su ruski lovci Su-30 i Su-35 bili podrška bombarderima tijekom leta.

A recently released view from a Russian Air Force Tu-95 bomber, flying in Alaska’s (ADIZ), shows an intercept by U.S. and Canadian forces. The formation next to the Russian aircraft included:

- 2x USAF F-16 Falcons

- 1x USAF F-35

- 2x RCAF CF-18 Hornets pic.twitter.com/YmGipQXW0c