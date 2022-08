Što su ruski ratni brodovi radili u Jadranskom moru? Talijani su ih pomno pratili, nisu izgubljeni iz vida

Posljednjih tjedana u Jadransko su more ušla tri ruska broda - razarač Admiral Tributs (783), obavještajni brod Vasiliy Nikitich Tatishchev (SSV231) te krstarica Varyag (011), navodi Itamilradar te dodaje kako su trenutno ruske jedinice napustile Jadran i kako plove Jonskim morem.

Talijanski načelnik stožera obrane admiral Cavo Dragone objasnio je za La Repubblicu kako je mornarica pratila ruske brodove koji su uploviti u Jadran te kako niti u jednom trenutku "nisu izgubljeni iz vida". U tim je vodama, naime, bio i nosač aviona USS Harry S. Truman.

Exclusive photos each other facing of Italian Navy with Russian Navy in Ionian nd Adriatic Sea. ITA Navy as reported marked RU units with Marceglia F597 FREMM-ITA frigate nd Longobardo S524 Sauro class mk4. RU assets reported: Adm Grigorovic, Adm Tribuc, Varyag.

Via:@repubblica pic.twitter.com/AfKxSDpRnR