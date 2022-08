Ubijena kći bliskog Putinovog saveznika: Eksplodirao joj automobil, otac navodno bio meta

Kći bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina navodno je ubijena u blizini Moskve. Prema državnim medijima, Darya Dugina umrla je nakon što je njen automobil eksplodirao dok se vozila kući.

Pretpostavlja se da je njezin otac, ruski filozof Aleksandar Dugin, mogao biti meta napada. Dugin je istaknuti ultranacionalistički ideolog za kojeg se vjeruje da je blizak ruskom predsjedniku, piše BBC.

Prema ruskim medijima, Dugin i njegova kći trebali su se vratiti s događaja u subotu navečer u istom automobilu prije nego što je Dugin u posljednji trenutak donio odluku da putuju odvojeno od svoje kćeri. Snimka objavljena na Telegramu navodno prikazuje Dugina kako šokirano gleda mjesto zapaljene olupine vozila. BBC nije mogao neovisno provjeriti tu snimku.

