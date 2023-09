Rusi pogodili poljoprivredno postrojenje u Odesi; Ukrajinci izveli napade na Krim i Moskvu

Nakon novih napada na području Krima, analitičari koji proučavaju rat u Ukrajini postavljaju pitanje pokušava li Ukrajina ponovno zauzeti poluotok koji je bio anektiran još 2014. godine. Nakon takvih izvješća, jutros je došlo do novih napada, no s ruske strane, i to na ukrajinsku regiju Odesa.

TIJEK DOGAĐAJA:

14:34 - Rusija je rano u nedjelju pokrenula kombinirani napad bespilotnim letjelicama i raketama na Ukrajinu, gađajući uglavnom južne dijelove regije Odesa i pogodivši tamošnje poljoprivredno postrojenje, objavile su ukrajinske zračne snage u poruci na Telegram aplikaciji. Rusija je lansirala šest bespilotnih letjelica iranske proizvodnje Šahed i 10 krstarećih projektila, a ukrajinske su snage uništile šest bespilotnih letjelica i šest projektila prije nego što su pogodili cilj, priopćile su zračne snage.

Situacija u Odesi i njenim lukama pomno se pratila na tržištima žitarica, jer je Kijev u subotu objavio da su tamo stigla dva teretna broda kako bi koristila privremeni koridor za plovidbu do crnomorskih luka i ukrcavanje žitarica za afrička i azijska tržišta. U odbijanju zračnog napada sudjelovali su borbeni zrakoplovi, raketne jedinice za protuzračnu obranu, pokretne oružane skupine i druga sredstva, priopćilo je ratno zrakoplovstvo.

Guverner Odese Oleh Kiper rekao je na Telegramu da su silos za žito i poljoprivredna polja oštećeni u okrugu Berezivskij u istočnom dijelu regije. Nasreću, nije bilo žrtava, rekao je Kiper. Cijeli teritorij Ukrajine nekoliko je sati bio pod uzbunom za zračni napad.

Ukrajina je prošlog mjeseca najavila "humanitarni koridor" u Crnom moru kako bi oslobodila brodove zarobljene u svojim lukama od početka rata u veljači 2022. i kako bi zaobišla de facto blokadu nakon što je Rusija odustala od dogovora da Kijevu dopusti izvoz žita.

11:34 - Rusija je objavila da je osujetila koordinirani ukrajinski napad na Krim rano u nedjelju, ukrajinske bespilotne letjelice ciljale su i Moskvu, prekinuvši zračni promet u glavnom gradu, a u napadu dronova izbio je požar u skladištu nafte na jugozapadu zemlje. Ukrajina je zadnjih dana pokrenula niz napada na ruske vojne ciljeve na okupiranom Krimu i na crnomorsku flotu ruske mornarice, nastojeći potkopati ratne napore Moskve u toj ključnoj regiji.

Napadi duboko u Rusiji, daleko od prvih linija, također su se povećali, a gradonačelnik Moskve je rekao da su najmanje dvije bespilotne letjelice oborene u regiji glavnog grada u nedjelju rano ujutro.Reuters nije mogao neovisno provjeriti nedjeljna izvješća i iz Kijeva nije bilo komentara.

U subotu navečer Oleksij Danilov, tajnik ukrajinskog Vijeća sigurnosti, pozvao je saveznike Kijeva da ubrzaju isporuku oružja, rekavši da je to jedini način da se okonča rat. "Na primjer, potpuno ili djelomično uklanjanje ruske crnomorske flote, što je izvediv zadatak, trebalo bi značajno ubrzati proces ruskog traganja za izlazom iz rata", napisao je Danilov na portalu Ukrajinska Pravda.

Ruski sustavi protuzračne obrane uništili su najmanje šest dronova koji su ciljali Krim iz različitih smjerova, priopćilo je u nedjelju rusko ministarstvo obrane. U tom izvješću na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram nije navedeno je li bilo štete ili žrtava na ukrajinskom poluotoku, koji je Rusija anektirala 2014., osam godina prije sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu.

U moskovskoj regiji jedna bespilotna letjelica uništena je iznad okruga Istra, a druga iznad okruga Ramenski, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin na Telegramu, dodajući da nema žrtava niti štete od krhotina dronova. Najmanje 30 letova je odgođeno, a šest je otkazano u glavnim moskovskim zračnim lukama, objavile su ruske državne novinske agencije što je čest potez zrakoplovnih vlasti tijekom napada dronovima.

U jugozapadnoj Rusiji, ukrajinska bespilotna letjelica oštetila je skladište nafte rano u nedjelju, izazvavši požar u spremniku goriva koji je kasnije ugašen, rekao je regionalni guverner. "Nema žrtava, sve hitne službe rade na području objekta", rekao je guverner regije Orjol Andrej Kličkov na Telegramu.

9:03 - Više od 140 svjetskih čelnika uputit će se u Ujedinjene narode sljedeći tjedan u vrijeme bezbrojnih kriza, a glavna uloga ukrajinskog čelnika mogla bi naglasiti rastuću globalnu fragmentaciju, piše AFP. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, koji se prije godinu dana virtualno obratio Općoj skupštini UN-a, ove će se godine uživo priključiti svjetskim čelnicima, uključujući američkog predsjednika Joea Bidena, u utorak na otvaranju Opće skupštine UN-a.

Očekuje se da će Zelenskij u srijedu prisustvovati posebnoj sjednici Vijeća sigurnosti o Ukrajini, čime se otvara mogućnost dramatičnog sukoba s Rusijom, stalnom članicom s pravom veta. Dan kasnije, Zelenskij će se uputiti u Washington na razgovore u Bijeloj kući i na Kapitolu.

