Predsjednik Uefe: Rusi će se vratiti u nogomet tek kad završi rat u Ukrajini

Rusi će se vratiti u nogomet tek kad završi rat u Ukrajini, rekao je predsjednik Europske nogometne federacije (UEFA) Aleksander Čeferin na pitanje kada će se Rusi vratiti europskome nogometu.

Unatoč ratu u Ukrajini, Rusi ponovno sudjeluju u natjecanjima u raznim sportovima, no UEFA je nepokolebljiva zbog agresije na Ukrajinu.Čeferin je čvrsto odlučan od prvog trenutka da je rat u Ukrajini neprihvatljiv, a prošle godine, samo nekoliko dana nakon agresije, UEFA je prekinula suradnju s dugogodišnjim sponzorom Gazpromom.

GALERIJA Rijeka na krilima fantastičnog Pjace zasjela na drugo mjesto HNL-a

"Jednostavno je to moralo biti napravljeno kao nekakav simboličan čin. Teško je nakon početka rata oko stadiona, gdje stotine milijuna ljudi gleda utakmice, dati reklamu za ovu tvrtku. Žao mi je što to je tako, ali mi smo to morali učiniti. Ali isto tako je činjenica da po tom pitanju najviše vape oni koji još uvijek kupuju plin od te iste tvrtke", upozorio je Čeferin u razgovoru za N1.

No, odbacio je sugestiju da je UEFA trebala razmotriti podobnost sponzora i prije rata.

"Ovo mi se čini kao čisti populizam. Ni Europa nije baš svjetski prvak u ljudskim pravima. A populisti kojima su puna usta s kim ne treba poslovati, rade to isključivo radi samopromocije. Nogometu dajemo 97 posto novca koji zaradimo i učinit ću sve da se ovaj sport dalje razvija", rekao je Slovenac na čelu jedne od najjačih svjetskih sportskih asocijacija.

VEZANI ČLANCI:

Povodom nedavne afere "ljubakanja" u Španjolskoj, Čeferin je još jednom istaknuo kako je ženskom nogometu potreban kodeks ponašanja koji bi jasno postavio granice prihvatljivog i odredio posljedice kada se prijeđe granica.

"Ono što je Rubiales učinio bilo je neprimjereno i nerazborito. Ali kad sam pročitao da je to kazneno djelo... Kao odvjetniku za kaznena djela, to mi se čini potpuno nelogičnim. Vi ste ovu priču doveli do ove razine putem medija."

VEZANI ČLANCI:

Aktualna tema prijelaznog roka bio je i odljev zvijezda iz europskih klubova u Saudijsku Arabiju.

"Mislim da će ova priča trajati relativno kratko. Već sam nekoliko puta rekao da je to, po meni, pogrešan pristup razvoju nogometa. Nogomet se ne razvija dovođenjem nogometaša koji su praktički završili karijeru. u Europi. Isto je to Kina radila prije mnogo godina, ali njihova se reprezentacija ipak nije uspjela kvalificirati za Svjetsko prvenstvo."

VIDEO Uhićena tri igrača Real Madrida zbog snimke seksa s maloljetnicom