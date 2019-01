Rudolf Wiesler oslobođen optužbe da je pokušao ubiti Dejana Simikića

Rudolf Wiesler na Županijskome sudu u Rijeci u ponedjeljak je zbog nedostatka dokaza nepravomoćno oslobođen optužbe da je iz pištolja pokušao ubiti Dejana Simikića i da ga je okrao u blizini bazenskog kompleksa na Kantridi u Rijeci u prosincu 2017.

Sudskim vijećem predsjedala je sutkinja Jesenka Kovačić, koja je pri izricanju presude istaknula kako je nedvojbeno da je Simikić napadnut, ozlijeđen pucnjem iz pištolja i okraden, ali nedvojbeno se ne može utvrditi da je to učinio optuženi Wiesler.

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

Glavni temelj optužbe bilo je prepoznavanje počinitelja među drugim osobama u policiji. Simikić je tada s potpunom sigurnošću izdvojio Wieslera kao osobu koja ga je napala i ozlijedila. No, tijekom sudskog postupka to je povukao tvrdeći kako ne želi "nositi čovjeka na duši cijeli život" i da je "grijeh da ga je prepoznao kao počinitelja". Dodao je da je Wieslera vidio u čekaonici pri postupku prepoznavanja te da je tako zaključio da je on osumnjičenik kojeg treba identificirati.

Sutkinja Kovačić rekla je u obrazloženju presude da ni samo prepoznavanje ne bi moglo biti dovoljan dokaz za optužujuću presudu. Dodala je kako je tijekom postupka utvrđeno da je Simikić mogao vidjeti Wieslera u čekaonici te da se time baca sumnja na kvalitetu postupka prepoznavanja.

Rudolf Wiesler (31) iz Rijeke optužen je da je 11. prosinca 2017. navečer u Istarskoj ulici u Rijeci, u blizini bazenskog kompleksa, maskiran "fantomkom" i držeći u ruci pištolj, prišao automobilu u kojem je bio Dejan Simikić iz Banje Luke. Zatražio je od njega da mu preda novac, koji je upravo dobio od prodaje zubnog materijala jednoj riječkoj zubnoj ordinaciji.

Simikić mu je predao 1000 eura i 1000 konvertibilnih maraka, a Wiesler je, prema optužnici, od njega zatražio još te ga prisilio da izađe i otvori prtljažnik, pucao mu u trbuh, uzeo torbu i pobjegao. Simikić je spašen zahvaljujući hitnoj operaciji.

Rudolf Wiesler pušten je iz pritvora u kojem je bio proteklih godinu dana.