Ručnom bombom u stanu ubio ženu i sebe: 'Još mi ne ide u glavu što mu je došlo'

U Bisagu, selu u Varaždinskoj županiji, u petak u 23.40 sati začula se eksplozija. U stanu je 56-godišnji muškarac aktiviranjem ručne bombe ubio 48-godišnju ženu i sebe.

– Čuo sam da je upao u stan i aktivirao ručnu bombu, ubio moju poznanicu i sebe. Kći, koja je živjela s majkom u stanu, uspjela je pobjeći – kaže nam mještanin užasnut tragedijom u Bisagu. To je malo naselje u kojem se svi poznaju. Kaže da je počinitelj bio problematičan. Ne zna jesu li on i žena koju je ubio prije bili u vezi. Ona i kći živjele su, kaže, same u stanu.

– Ja nisam čuo eksploziju, ali znam da neki jesu. Vidio sam ujutro policijska vozila – dodaje. Bisag je selo u općini Breznici, s nešto više od 130 stanovnika.

– Poznavao sam oboje, ali ne mogu vam ništa reći. U velikom sam šoku i još mi ne ide u glavu što mu je došlo. Ne mogu... – rekao nam je drugi mještanin. U selu kažu da 56-godišnjak i osam godina mlađa žena nisu bili u braku. Očevid na mjestu događaja proveo je zamjenik županijske državne odvjetnice u Varaždinu uz stručnu pomoć policijskih službenika.

– Tijela poginulih po nalogu zamjenika županijske državne odvjetnice prevezena su na Odjel za patologiju Opće bolnice u Varaždinu, gdje će se provesti obdukcija – izvijestila je jučer Policijska uprava varaždinska.

To, nažalost, nije bio jedini slučaj femicida u posljednjih nekoliko mjeseci. U svibnju je u obiteljskoj kući u Petrinji pronađeno beživotno tijelo 45-godišnje žene, a policija je uhitila njezina 52-godišnjeg supruga. U Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj rekli su da postoji osnovana sumnja da je 17. svibnja oko podneva došao u obiteljsku kuću u Ulici Stjepana Radića u Petrinji i iz “niskih pobuda nasilno usmrtio 45-godišnju ženu”. Prije desetak dana u stanu u Zaprešiću 29-godišnjak je oštrim predmetom usmrtio 30-godišnju članicu obitelji, a sebe je teško ozlijedio u pokušaju samoubojstva. Radilo se o njegovoj slijepoj supruzi. Tom je zločinu prethodila bračna svađa, rekli su susjedi koji su čuli povišene tonove iz stana u Zaprešiću. Što je prethodilo zločinu u Bisagu u petak u kasnim večernjim satima, je li povod bila bolesna ljubomora ili nešto drugo, utvrdit će istraga koja je u tijeku.