Rojs: ovi danas u saboru deseta su liga za staru gardu

Prvo je osjetio udarac u leđa. Onako u rame. Pomislio je da ga netko zeza. Kada se okrenuo, ugledao je zajapurenog premijera Plenkovića.

– Ku’š ti? – upitao ga je Miro Bulj.

– Ma tko si ti? – uzvratio mu je Plenković pokušavajući ga maknuti s puta.

– Imaš ti nekih problema, što ti je? – odvratio je mostovac ukopavši se u mjestu.

VIDEO Sinkronizacija Željka Pervana: Plenki silni u akciji

[video: 28917 / ]

Sve se zbiva u sekundama. Bulj ga prvo hvata za kravatu, ali Plenković se istrgne. Ipak, ima Bulj drugo rješenje. Uličnu fintu; okreće mu leđa i svojim plećima zaustavlja premijera da nasrne na njegova stranačkog kolegu Nikolu Grmoju. Dok Bulj blokira premijera, tu su i zastupnici Milorad Pupovac (SDSS), Goran Beus Richembergh (Glas)..., potonji Grmoji govori neka se udalji jer će biti incident. Mostovac se povlači, neki će reći: pobjegao je. A Pupovac ima zanimljivu ulogu.

– Pogrešno se govori da je Pupovac obranio Grmoju, on je branio Plenkovića. Cijelo je vrijeme s rukama u džepovima stajao pored mene i napadao me zbog dr. Ivana Šretera. Da ga je zbog mene tjednik Hrvatsko slovo objavio na naslovnici okrvavljenih ruku kako drži glavu dr. Šretera – prepričao nam je Bulj.

– Kakve ja veze imam s naslovnicom? “Ali, di je Šreter, da?”, uzvratio sam Pupovcu. Ma gledajte, da sam ja napravio to što je napravio Plenković, onda bi govorili da sam nepismen, seljak, panj, čoban..., kao što su me već nazivali raznim imenima, ali ni na koga nisam nasrnuo. Ja se ne sramim ni svog porijekla ni svoje škole, pa pola Sabora ima samo srednju stručnu spremu, a vidimo kako se ponašaju tobože uglađeni i školovani poput Plenkovića – usporedio je Bulj.

VIDEO Incident Grmoja - Plenković

[video: 28866 / ]

“Da nije bilo Bulja i Pupovca, Andrej bi ga izija. Čovjek je na dijeti, jede samo mandarine, naravno da je pukao. Propao fajt stoljeća, Bushy vs. Anemico...”, samo su neke od zafrkancija koje kruže društvenim mrežama nakon što je Grmoja zapalio premijera dobacivši mu da je anemični. Prije toga potpalio je ga ja optužbama da je veleizdajnik koji radi u interesu Srbije. Plenković je svojim potezom zasjenio i ministra Krstičevića koji je samo koji sat ranije nervozno reagirao i na saborskom aktualcu o pod tresnuo maketom aviona koju su mu nakon propale nabave izraelskih F-16 Baraka nabavili oporbeni SDP-ovci.

Ispadi, vrijeđanja, verbalni udarci ispod pojasa... nisu rijetkost u hrvatskom Saboru. Parlament, uostalom, u svojoj suštini jest mjesto rasprava, polemika, a u svijetu i Europi često i fizičkih sukoba u žaru političkih borbi. Međutim, ono što se zamjera hrvatskom domu politike jest urušavanje intelektualne razine rasprava, ispraznost političkog sadržaja, banalizacija i ulični jezik. Sabor od hrvatske suverenosti bilježi parlamentarne okršaje koji su bili i znatno grublji od ovih danas, ali i daleko sadržajnije i intelektualno superiornije rasprave. Možda je najbolju ocjenu dao jedan HDZ-ov veteran koji je odbio službeno komentirati situaciju u parlamentu jer bi “morao sve poslati u materinu, i svoje i oporbu, a da prosipam mlaku vodicu, nema smisla”.

Aktovkom na zastupnika

Put fizičkim obračunima u Saboru još 1885. godine trasirao je povijesni saborski vritnjak koji je na svojoj pozadini osjetio mađarski ban Khuen Héderváry kada ga je pravaš Josip Gržanić iz sabornice ispratio udarivši ga nogom u stražnjicu. I prvog radnog dana Sabora, tek što je 1990. godine konstituiran hrvatski parlament nakon što je Hrvatska postala samostalna država, dogodio se jedan od najpoznatijih saborskih incidenata.

VIDEO Urnebesna Pervanova sinkronizacija o "slučaju avioni"

[video: 28910 / ]

U vrtlogu napetih hrvatsko-srpskih odnosa, kada je sve mirisalo na rat, HDZ-ov zastupnik Ivan Bobetko kožnom je aktovkom gađao zastupnika SDSS-a Radoslava Tanjgu jer je za govornicom novu HDZ-ovu vlast nazvao ustašoidnom. I da se Srbi u Hrvatskoj neće nikada pomiriti s takvom vlašću. U saborskom kafiću potukli su se pak bivši HDZ-ov zastupnik Drago Krpina i tadašnji zastupnik SDSS-a Dragan Hinić. Krpina je u kafiću tražio da mu se Hinić ispriča zbog nekih uvreda koje je izrekao u raspravi, kako nije dobio ispriku, Krpina je napao Hinića koji mu je uzvratio – šakom u nos. Potekla je hrvatska krv, govorio je tada Krpina. Bivši HDZ-ov zastupnik Ljubo Ćesić Rojs “brcnuo” je po nosu tadašnjeg zastupnika IDS-a Dinu Debeljuha koji ga je prozvao u raspravi o Mirku Norcu. A kako akteri nekadašnjih saborskih obračuna komentiraju današnje incidente?

– Ma, čim sam ga brcnuo, meni je bilo žao! Da sam ga zaista šakom sastavio, on se ne bi ustao s poda. Nas smo dvojica već za sat vremena popili kavu i sve izgladili. A brcnuo sam ga rukom po nosu jer je za Mirka Norca rekao da je ratni zločinac – rekao nam je Rojs kojeg smo na telefon dobili nakon primanja kod predsjednice RH. Išao joj se požaliti jer je i dalje na američkoj listi terorista. Riječ je o listi osoba i organizacija povezanih s terorizmom američkog Ureda za kontrolu strane imovine (Office of Foreign Assets Control, OFAC), koji djeluje pri njihovu ministarstvu financija. Svojevremeno su na toj listi bili i general Gotovina, Ademi... kao haaški osuđenici. Kada su oslobođeni, maknuti su s te liste. Rojs i dalje muku muči da ga obrišu s liste, niti je bio u Haagu niti je mogao biti oslobođen, pa mu to sad komplicira život.

– Iznenadio me premijer Plenković da je tako reagirao, nije si smio to dozvoliti iako znam da mu je bilo teško slušati da je veleizdajnik. Svi smo mi od krvi i mesa, pa tako i premijer. Ali ova ekipa danas u Saboru je deseta liga! Najjači sastav Sabora bio je od 2000. do 2004. godine, Valentić, Pašalić, Mateša, Kostović, Ljerka Mintas Hodak... od tih se ljudi imalo što naučiti – tvrdi Rojs.

Žao mu je, nastavio je, njegova prijatelja Damira (ministra Krstičevića, nap. a.) jer je nervozno bacio igračku avion.

– Ma trebao se nasmiješiti i zahvaliti na božićnom poklonu, a ne onako reagirati – poručio je. Dino Debeljuh pak kaže da je, nakon što ga je Rojs okrznuo po nosu, od službi dobio tjelohranitelja jer je procijenjeno da je Rojsov nasrtaj na njega inspirirao neke njegove i Norčeve fanove da se s njim još žešće obračunaju.

– Ljudi su me tada zaustavljali na cesti i govorili da sam i malo dobio! Nekoliko tjedana imao sam tjelohranitelja koji je, i kad sam u kino išao, sjedio iza mene. Od obitelji sam krio da sam dobio zaštitu, da se ne bi uspaničili. Zato su fizički napadi i udarci ispod pojasa u Saboru opasni jer na ulici mogu dovesti do još većih napada. Ali u raspravi nekad nekoga ubodeš i ne znaš kako će reagirati. Tako sam i ja ubo Rojsa jer sam rekao da me čudi da baš on brani Norca kad je Norac, prema riječima Pave Miljavca, od njega, dok je bio ministar obrane, tražio da ga zaštiti upravo od Rojsa jer mu je ovaj prijetio zbog nekih financijskih makinacija – kazao nam je Debeljuh.

Napomenuo je da se čudio premijeru kako bi ostajao staložen na mnoge provokacije, ali da nasrtaj na Grmoju dokazuje da je u njemu, bogami, kuhalo. I on se slaže da su, pogotovo, u prvom i drugom sazivu Sabora rasprave bile puno sadržajnije i na višoj razini, a da se zastupnici, iako se ideološki nisu slagali, nisu mrzili.

– Danas zastupnici baš iskazuju međusobnu mržnju. Rojs i ja se nismo mrzili iako mu je ruka poletjela – rekao je Debeljuh.

Slavko Linić, bivši SDP-ov zastupnik i ministar financija, ostao je upamćen kao nekadašnja prva prznica SDP-a i ministar koji je često žestoko reagirao, ali barem pred kamerama nije zabilježeno da se i fizički obračunavao. Za situaciju u Saboru apsolutno krivi oporbu koja je slaba i bezidejna pa vrijeđa bez argumenata.

– Ovo danas je strava i užas. Oporba uspijeva isprovocirati predstavnike Vlade, ali ne živi se od provokacija. Grmoja i Maras samo se žele isticati i što više provocirati. Nekad smo se za rasprave temeljito pripremali i argumentirano raspravljali – ocijenio je rad zastupnika iz oporbe. Linić je poznat po naglom karakteru, bacanju pepeljara, vikanju, što i sam priznaje, pa kaže da je zadnji koji bi mogao prigovoriti premijeru zbog burne reakcije na Grmoju.

– Nemam pravo prigovarati jer sam i ja često gubio živce i ulazio u nepotrebne sukobe. Lupao sam šakom po stolu, galamio. To je pokazivanje slabosti i to je meni jasno, ali ako sve držite u sebi i gutate, to nije dobro za zdravlje – zaključio je Linić. HDZ-ov veteran Drago Krpina u Plenkovićevu nasrtaju nije vidio potencijal pravog fizičkog obračuna, više mu je to sve sličilo igrokazu za javnost.

– Nije tu bilo ozbiljne namjere napada, tu vam situaciju najbolje opisuje jedna stara narodna: “Drž’te me da ga ne udarim!” – opisao je Krpina smijući se.

Slabi šefovi stranaka

Njemu samome je žao što je svojedobno napao zastupnika Hinića jer mu se nije htio ispričati, ali kaže da se to svakome može dogoditi jer smo svi krvavi ispod kože.

– Naravno, bilo bi mi draže da mi se to nije dogodilo, ali kad vas netko vrijeđa, u afektu se svašta dogodi – objasnio je. Krpina ocjenjuje kako su u prva tri saziva Sabora u sabornici sjedili istinski hrvatski intelektualci; Gotovac, Budiša, Veselica, Đodan... koji su vodili ozbiljne intelektualne i političke rasprave. Po osebujnosti, nastavio je, najupečatljivije rasprave bile su između pokojnih Vlade Gotovca i Šime Đodana.

– Šime Đodan bio je pravi narodni tribun, ali izuzetno obrazovan, s diplomama triju fakulteta. On je govorio narodu razumljivim jezikom, dok je Gotovac pažljivo njegovao svoj intelektualizam. Đodan se nije obazirao na dnevni red i aktualne teme, kada je njemu došlo, on je govorio o temama o kojima je htio. Tako je jednom ustao i govorio o ideološkom nastanku talijanskog fašizma. Gotovac mu je iz klupe dobacivao da to nije baš tako kako on govori. Šime je tada u intelektualnoj stanci namjestio svoj gebis i dobacio Vladi: “Ma šta se ti, Vlado, javljaš, ti si jedna obična truba.”

A Gotovac mu je iz klupe odgovorio pokazujući mu bosanski grb (ruku savijenu u laktu). A na to će Đodan: “Ma slušaj, Vlado, nosi si to kući svojoj časnoj sestri!”. Naime, Vladina supruga prvo je bila časna sestra – prisjetio se Krpina njemu najdražih sukoba u Saboru. On uzroke srozavanja ugleda Sabora ponajprije vidi u slabim vođama današnjih stranaka. Jednog Radića u HSS-u, nastavio je, sada je naslijedio Beljak, jednog Račana, premda je Krpina i s njim puno polemizirao, jedan Bernardić, a ni Plenković, kao ni jedan predsjednik HDZ-a poslije, nije dorastao Tuđmanu. Krpina se u svoje vrijeme često verbalno razračunavao i s bivšom SDP-ovkom Milankom Opačić, a danas je šokiran njenim transferom u HDZ-ovu većinu.

– Da mi je netko onda ponudio okladu da će doći vrijeme u kojem će Milanka Opačić biti u koaliciji s HDZ-om, nikada je ne bih prihvatio. A to najbolje govori koliko se u današnjoj politici sve relativiziralo i kako zbog fotelje može svatko sa svakim – zaključio je Krpina prilično dobrom ocjenom današnjih političkih prioriteta...

VIDEO Maras: Ovo je vaš F-16