Roditelji učenika u Novom Marofu prosvjedovali zbog cjelodnevne škole: 'Prevareni smo'

Zbog uvedenog eksperimentalnog programa cjelodnevne škole, roditelji osnovnoškolaca prosvjedovali su u utorak najprije u dvorištu negdašnje zgrade Osnovne škole Novi Marof (stara škola), a zatim prosvjednom šetnjom gradskim ulicama. Nikolina Rutić Mazor, čije dijete pohađa Osnovnu školu Novi Marof, ističe kako se roditelji još nadaju da će ravnatelj povući odluku.

„Prikupljali smo potpise za peticiju koja je pokazala da je većina roditelja protiv eksperimentalnog programa. Smatramo da nas se pojedinačno trebalo pitati jesmo li za to ili nismo, a to i piše u Zakonu o odgoju i obrazovanju. Ironično je da traže suglasnost za izlete, nekakve izborne predmete, a za ovo nisu tražili suglasnost”, poručila je Rutić Mazor. Roditelji učenika ističu da se osjećaju prevarenima jer su iz medija doznali da se njihova škola ipak prijavila za eksperimentalni program, i to, tvrde, nakon što im je ravnatelj Osnovne škole Novi Marof Anđelko Bošnjak rekao da se škola neće prijaviti.

VEZANI ČLANCI:

"Nezadovoljan je dio roditelja, to je jako bitna činjenica. Ovdje je stvar dezinformacija i nejasnoća. Razredna nastava završava u 13,30, a predmetna u 14,20 sati. Nakon toga ostaju samo oni učenici koji to hoće, uz suglasnost roditelja", rekao je ravnatelj Bošnjak. Istaknuo je da na stranicama škole piše raspored te da ona djeca koja to neće ne moraju biti u školi nakon obveznog dijela. Dodao je da je za sve učenike iz područnih škola organiziran prijevoz o trošku države.

"Ne znam što je tu loše. Roditeljima poručujem da nastavimo i dalje dobru suradnju. Mi ćemo opremiti našu školu još bolje i sve radimo u interesu djece, kao i uvijek", istaknuo je Bošnjak. Predstavnik roditelja u Školskom odboru Osnovne škole Novi Marof Dražen Bukovčan ističe kako je glasovao protiv cjelodnevne škole, onako kako su roditelji željeli. „Transparentno sam glasao onako kako su roditelji željeli. U Školskom odboru digao sam ruku protiv cjelodnevne nastave, to je zabilježeno i u zapisniku”, poručio je Bukovčan. Prosvjedovalo je stotinjak roditelja.

>> VIDEO Fuchs o reformi obrazovanja: 'Hrvatska djeca nedovoljno borave u samim školama'