Robert F. Kennedy Jr. potvrdio, odustaje od utrke za predsjednika: Svoju podršku dao je Trumpu

Neovisni kandidat Robert F. Kennedy Jr. rekao je u petak da je odlučio suspendirati svoju kampanju za predsjedničke izbore i da će podržati Donalda Trumpa. Kennedy (70), većinu života demokrat i potomak moćne dinastije Kennedyja, rekao je da su ga načela zbog kojih je napustio Demokratsku stranku sada primorala da "podrži predsjednika Trumpa".

Naglasio je da se neće povući nego da će njegovo ime ostati na listićima u državama u kojima se to neće odraziti na izbore. Trump mu je zahvalio, rekavši: "Upravo smo dobili lijepu podršku RFK Jr.-a i govorit ću o tome. On je divan momak, svi ga poštuju." Članovi obitelji Kennedy, koji su se protivili njegovoj kampanji, rekli su da je odluka da podrži Trumpa "izdaja vrijednosti koje njihov otac i obitelj najviše cijene". "To je tužan kraj jedne tužne priče."

Kennedy je rekao da je Trumpovo inzistiranje da će okončati rat u Ukrajini pregovarajući s Rusima dovoljno da opravda njegovu potporu njegovoj kampanji. "Postoje i dalje mnoga pitanja i pristupi u pogledu kojih se i dalje ozbiljno razlikujemo. Ali slažemo se u drugim ključnim pitanjima." Rekao je da će ukloniti svoje ime s listića u 10 saveznih država gdje bi ono moglo naštetiti Trumpovim izgledima.

Kennedy je rekao da je kampanju pokrenuo "kao demokrat, član stranke svojeg oca, ujaka... branitelja ustava", ali i dodao da je u listopadu napustio stranku kako bi bio neovisan kandidat jer je "postala stranka rata, cenzure, korupcije, velikih farmaceutskih i tehnoloških kompanija i velikog novca."

Okrivio je medije i svoju bivšu stranku za svoju odluku, dodajući: "U srcu više ne vjerujem u realan put do pobjede nasuprot sustavnoj cenzuri." Kennedy je u anketama, prije nego se Joe Biden povukao, imao potporu oko 14 do 16 posto birača. Nakon što je Kamala Harris postala kandidatkinja, potpora mu je pala na jednoznamenkaste brojke. Demokrati nisu pogođeni njegovom odlukom. "Donald Trump nije dobio potporu koja će mu pomoći u privlačenju birača, naslijedio je prtljagu propalog marginalnog kandidata. Dobro da smo ga se riješili", priopćila je viša savjetnica Demokratskog nacionalnog odbora Mary Beth Cahill.

