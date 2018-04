Čestitka je napravljena za djecu od dvije godine, ali postoji jedan problem

Mnogo proizvoda često dolazi u paketu sa zdravstvenim i sigurnosnim uputama. Pogotovo kada je riječ o artiklima koji su ciljano napravljeni za malenu i znatiželjnu djecu koja vole rastavljati stvari, stavljati ih u usta i generalno istraživati svijet oko sebe.

Roditelji se stoga navikavaju na dobna ograničenja i naredbe kako bi zadržali određene proizvode podalje od svoje djece. Ali jedna rođendanska kartica, namijenjena maloj djeci, zbunila je ljude koji su prepoznali jednu neobičnost na njenim uputama.

Čestitka je konkretno napravljena za djecu od dvije godine, a na prednjoj strani ima lava čiji se jezik miče kada se čestitka ljulja. Poprilično slatko - koji dvogodišnjak ne bi bio očaran ovim proizvodom?

Birthday card for a 2 year old that's unsuitable for a 2 year old. pic.twitter.com/jYJk4NedIN