Reis Kavazović: Muslimani u BiH ne trebaju upućivati oštrice prema kardinalu i Katoličkoj crkvi

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović u intervjuu za Glas Amerike govorio je o misi za Bleiburg u sarajevskoj katedrali u subotu, 16. svibnja istaknuvši pritom kako muslimani u BiH ne trebaju upućivati oštrice prema kardinalu i Katoličkoj crkvi.

- U obzir ne smiju doći demonstracije koje su najavljene. Trebamo ostati dostojanstveni. Neki to pokušavaju povezati s gradom, ali Sarajevo ništa ne obilježava. Katolička crkva ima misu u Sarajevu i to treba ostati u prostoru katedrale, izvan toga se ne treba ništa događati - rekao je poručivši da neko želi da između muslimana i katolika dođe do nesuglasica.

Reis Kavazović je kazao kako Katolička crkva ima pravo donositi autonomne odluke uključujući i održavanje svetog obreda, a da su burne reakcije u BiH upućene na pogrešnu adresu, prenosi Večernji.ba