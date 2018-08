Rebalans proračuna Dugog Sela zakonit je i neophodan

Reciklažno dvorište, Omladinska ulica u Ostrni, energetska obnova glazbene škole, obrazovno informativne aktivnosti za gospodarenje otpadom.To su samo neki od projekata koji su u realizaciji te za koje je Grad Dugo Selo ove godine povukao značajna sredstva iz europskih fondova. Upravo je zato važno da ti projekti idu dalje te da se novac za njih osigura i u sljedećim proračunskim razdobljima, što trenutno nije slučaj jer se koči rebalans proračuna za ovu godinu.

Građane zanima rezultat, da se projekti provode te da se grad razvija“, rekao je gradonačelnik Grada Dugog Sela, dr. Nenad Panian.

Istaknuo je da projekti trebaju biti realizirani kao rezultat zajedničkog dogovora oko proračuna. Konferencija za medije simbolično se održala ispred budućeg Kulturno-informativnog centra (KIC) Dugog Sela, koji je jedan od projekata s kojim će se krenuti u narednim mjesecima.

- Zašto smo ovdje, ispred budućeg KIC-a? Zato što smo napokon dobili priliku da ne samo vlastitim novcem, već i novcem aglomeracije taj KIC dovedemo u funkciju. To je san generacija prije, star već 20 godina koji bi već u prvoj fazi donio 14 milijuna kuna investicija ovome gradu. Ne samo to, imamo i obilaznicu koju smo dužni napraviti, koja je spojna cesta između dva nova nadvožnjaka kroz gospodarsku zonu te ono što je najvažnije, trebamo opremiti gospodarsku zonu. To su sve investicije vrijedne 40 milijuna kuna koje možemo započeti ove godine, a realizirati u idućih nekoliko godina. Zato je rebalans proračuna i dogovor svih političkih struja važan - rekao je gradonačelnik Panian.

Projekti čija je realizacija već započela i za koje je do 1. srpnja ove godine potpisan ugovor jesu sljedeći:

RECIKLAŽNO DVORIŠTE (u vrijednosti od 3.513.297,93 kuna)

54 + RADOST ŽIVLJENJA (u vrijednosti od 820.966,78 kuna)

OMLADINSKA ULICA U OSTRNI (u vrijednosti od 2.568.685,13 kuna)

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GRADSKE UPRAVE (u vrijednosti od 1.677.597,99 kuna)

ENERGETSKA OBNOVA GLAZBENE ŠKOLE (u vrijednosti od 1.860.000,00 kuna)

OBRAZOVNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM (u vrijednosti od 476.944,20 kuna)

GOSPODARENJE OTPADOM (u vrijednosti od 5.695.422,89 kuna).

Glavnina sredstava za navedene projekte, odnosno, 16.076,329,20 kuna sufinancira se iz EU fondova, dok dio pojedinih projekata sufinanciraju i Zagrebačka županija te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kako bi se ti i slični projekti neometano mogli realizirati, gradonačelnik Panian zajedno sa svojim timom, nada se da će do kraja kolovoza ili početka rujna biti sazvana nova sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se napokon donijeti rebalans proračuna.