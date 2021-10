Ravnatelju sisačke ustanove prijeti tri godine zatvora jer nije puštao hokejaše u dvoranu

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku objavilo je na svojoj internetskoj stranici kako je podiglo pred Općinskim sudom u Sisku optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1959.) zbog počinjenja kaznenog djela povrede ravnopravnosti iz članka 125. stavak 1. Kaznenog zakona.

Optužnicom se 62-godišnjeg okrivljenika tereti da je od 15. veljače 2020. do 24. veljače 2020. u Sisku, kao ravnatelj ustanove kojoj je jedinica lokalne samouprave povjerila na upravljanje dvoranu u gradskom vlasništvu koju koriste sportski klubovi i građani, uskratio članovima određenog kluba ulazak i treniranje u navedenoj dvorani, upravo zbog njihove pripadnosti tom klubu.

Okrivljenika se tereti da je 15. veljače 2020., bez ikakve osnove, naložio zaštitarskoj službi koja pruža zaštitarske usluge na navedenoj lokaciji, da svim članovima određenog kluba onemogući ulazak u dvoranu, a posebno predsjedniku kluba, treneru kluba, članu upravnog odbora i određenom članu kluba. Uslijed okrivljenikovog naloga, zaštitari su 22. veljače 2020. i 24. veljače 2020. u terminu za građanstvo i u više navrata onemogućili ulazak u dvoranu navedenim osobama, djeci koja su članovi tog kluba te njihovim roditeljima.

Odvjetništvo to ne navodi, no riječ je o ravnatelju gradske ustanove Športsko rekreacijski centar Sisak Josipu Mrganu koji, kao upravitelj dvorane, nije dozvolio hokejašima HK Siscia treniranje u ledenoj dvorani. Prema zakonu, za ovo kazneno djelo, ukoliko optužnica bude potvrđena na sudu, prijeti mu do tri godine zatvora.

U međuvremenu su hokejaši Siscije ipak dobili svoje ternime za trening u Ledenoj dvorani.