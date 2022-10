Ratni zapovjednik: To je katastrofa. Milanović je danas trebao biti zajedno s nama

Dubrovnik svečano obilježava 30. obljetnicu "Oslobađanja juga Hrvatske", kojim je 1992. deblokiran Grad i oslobođeno 1.200 kilometara. Okupili se se brojni branitelji, generali, ali i politički vrh.

"Svi mi koji smo bili u mimohodu, i svi oni koji nisu mogli doći, ponosni smo. Od 1. listopada pa do 6. prosinca stalno se nešto kupi oko srca. Prema tome, to su dani ispunjeni emocijama. Danas nam nitko nije mogao pokvariti raspoloženje", kazao je ratni zapovjednik Eduard Čengija za Dnevnik Nove TV.

Osvrnuo se i na činjenicu da predsjednik Zoran Milanović nije bio pozvan na svečanu obljetnicu.

"Katastrofa. To što predsjednik nije pozvan na ovu svečanost, to je katastrofa. Predsjednik je danas trebao biti zajedno s nama na polaganju vijenca, trebao je biti zajedno sa nama i u teatru. Dakle, to prepucavanje, odnosno tu svoju taštinu su trebali ostaviti za neki drugi dan. Ovo su dani slave, ovo su dani ponosa, tako se trebamo svi ponašati. Vjerojatno svi oni koji su sudjelovali u tim prepucavanjima, da su bili 1992. godine ovdje, zajedno sa nama, to ne bi napravili. Ako ništa drugo, bar zbog onih 450 poginulih branitelja koji su poginuli na ovom dubrovačkom području", rekao je Čengija.

Podsjetimo, organizacijski odbor kojem je na čelu Dubrovačko-neretvanska županija, na središnje svečano obilježavanje nije pozvao predsjednika Milanovića, a on je danas, komentirajući cijelu situaciju, rekao kako je obljetnica veliki događaj koji je trebao biti obilježen na nacionalnoj razini.

"Trebala je biti centralna državna proslava ili obilježavanje u organizaciji države, a ne županije. Ali, nažalost, evo ga, to je dopalo u ruke lokalne ekipe, tako je ispalo", rekao je Milanović.

Predsjednik je u povodu obilježavanja 30. obljetnice oslobađanja juga Hrvatske odao na dubrovačkom gradskom groblju Boninovo počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima u Domovinskom ratu polaganjem vijenca i paljenjem svijeće kod Spomen križa.

Uz njega su bili i dubrovački gradonačelnik Mato Franković te umirovljeni general Luka Džanko s kojima je odao počast i na grobu generala Nojka Marinovića, ratnog zapovjednika obrane Dubrovnika.

