'U dramatičnim trenucima uoči Uskrsa Todorić je došao i molio tri stvari'

Ante Ramljak je javno progovorio, ne u medijima, nego u relativno uskom krugu od pedesetak ljudi na predavanju u organizaciji Rotary kluba Split, javlja Slobodna Dalmacija. Agrokor: 'Moja priča' nazvao je svoj prvi javni nastup nakon odlaska s funkcije izvanrednog povjerenika. Priču je započeo kratkim dokumentarcem, a otkrio je i što je Ivica Todorić molio u dramatičnim trenucima.

- Vlasnik je sam došao na Trgovački sud i prijavio se na Lex Agrokor. Očito nije imao izbora. Više mu ni Sberbanka, s kojom je pregovarao, nije vjerovala. U dramatičnim trenucima uoči Uskrsa, sjećam se, Ivica Todorić je došao i molio tri stvari – kupite meso, kupite voće i povrće i potjerajte Alvareza.

Lex Agrokor kaže da možeš platiti ako procijeniš da je to sistemski rizik za poslovanje. To je razlog zašto se išlo na poseban zakon, pojasnio je i obrazložio zašto je došlo do sloma Agrokora.

- Kompanije nisu loše poslovale, čak i taj nesretni Konzum je dobra kompanija ako mu vlasnik ne uzima novac i ne financira druge poslove. Novac se trošio na nepotrebne projekte, potpuno neisplative investicije. Treba vidjeti Belje, to je turizam a ne poljoprivreda. Šteta što to nismo reklamirali. Uloženo 100 milijuna eura a neisplativo. Agrokor je bio sustav koji se širio bez plana, ukupno vezanih 150 kompanija. Ali, 20 glavnih je bilo operativno jako dobro. I njih se zadužilo. Čak 95 posto duga svih banaka, oko 3,5 milijardi eura, bilo je na Agrokoru, a on je prazna školjka, imao je samo upravu. Struktura nagodbe? Simulirali smo situaciju stečaja, tražeći što bi vjerovnici mogli dobiti. I to smo im ponudili u nagodbi. Nismo mogli nuditi manje. Nagodba je de facto prihvaćena, isproducirana je još u prosincu. Osnovat će se novi čisti Agrokor s oko 1,5 milijardi eura duga, što može lako servisirati iz poslovanja. Vjerovnici, banke kad dobiju udjele bit će u minusu, zapravo penalizirane. Dok se ne vrati kredit neće raspolagati vlasništvom, rekao je na kraju jednosatnog predavanja Ante Ramljak.