Radovi napreduju unatoč koroni: Pelješkim mostom vozit ćemo se potkraj iduće godine

Radovi na izgradnji Pelješkog mosta napreduju unatoč svjetskoj krizi izazvanoj pandemijom korona virusa. Stupovi na kojima će se protezati Pelješki most moćno se uzdižu iznad morske površine od Komarne na obali do Brijeste na Pelješcu. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković zajedno sa saborskim zastupnikom Brankom Bačićem, dubrovačko-neretvanskim županom Nikolom Dobroslavićem te predsjednikom uprave Hrvatskih cesta, Josipom Škorićem brodom je obišao radove na projektu gradnje Pelješkog mosta i uvjerio se kako gradnja napreduje unatoč poteškoćama koje je izazvala pandemija. Prošlog tjedna dopremljeni su segmenti čelične konstrukcije, proizvedeni u Kini, a do kraja studenog bit će spojena prva dva stupa kopno-more.

Pristupne ceste

– Pogledali smo na samom moru kako napreduju radovi na prvoj fazi projekta, izgradnji samog mosta. Radi se na okrupnjavanju čelične konstrukcije i betoniranju središnjeg pilona i to ide jako dobro usprkos koroni i određenim problemima koji su, vjerujem, iza nas. Ovaj projekt ide svome kraju, uspješnom dinamikom. Nakon obilaska smo održali operativni sastanak sa svim izvođačima svih faza ovoga projekta, znači mosta i pristupnih cesta, upoznali se s dinamikom izvođenja radova na pristupnim cestama. To sve skupa ide jako dobro, neki izvođači su i ispred roka – rekao je ministar Butković.

>> FOTO Radovi na Pelješkom mostu napreduju punom parom

Josip Škorić je napomenuo kako su ovaj obilazak i organizirali kako bi ministra, ali i hrvatsku javnost informirali kako najvažniji i najveći infrastrukturni projekt u Hrvatskoj dobro napreduje.

– Kriza izazvana koronavirusom nije ostavila previše utjecaja zahvaljujući tome što izvođači daju sve od sebe i preveniraju sve moguće poteškoće. Od siječnja ove godine kada se pojavila korona u Kini radili smo preventivno s njima, bio je uključen i naš Zavod za javno zdravstvo. Tada je najveći problem bio doprema varilaca iz Kine te odlazak našeg nadzora u Kinu. Ovdje ima kineskih radnika koji nisu bili kući cijele godine – govori Josip Škorić, predsjednik uprave HC-a.

>> VIDEO Ministar Butković o izgradnji Pelješkog mosta (Snimila: Slavica Vuković)

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naravno, posljedica pandemije ipak ima, zasad je izvjesno da će završetak kasniti tri mjeseca, ali nastoje prevenirati buduće probleme. Naime, korona se širi Europom, a preostala oprema koja treba doći za most i pristupne ceste proizvodi se u EU pa je teško prognozirati hoće li ova kriza na to utjecati. Što se tiče pristupnih cesta, Škorić kaže da je tvrtka Strabag u dinamičkom planu.

– U dogovoru s izvođačem postavili smo sebi izazov da što više skratimo rok kako bismo pomak u terminskim planovima između mosta i druge faze pristupnih cesta bio što je kraće moguć. Sve ide onako kako smo zacrtali i ono što smo postavili kao izazov je taj rok koji je postavljen za rujan 2022. svesti prije turističke sezone, dakle negdje u 6. ili 7. mjesecu. Ako ne bude promjena, koristit ćemo se mostom krajem iduće godine zahvaljujući tome što radimo i na alternativnoj varijanti. Izmjenom projekta ubacili smo još jedan čvor kod Brijeste kako bismo promet, čim most bude gotov, mogli pustiti na postojeću, lokalnu cestu preko Pelješca – rekao je Škorić.

>> VIDEO Josip Škorić o gradnji Pelješkog mosta (Snimila: Slavica Vuković)

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Financiranje po planu

Ipak, dodaje kako korona kriza i dalje traje pa su odstupanja ipak moguća. Međutim, financiranje projekta nije ugroženo. Rok za povlačenje 3,2 milijarde kuna bez PDV-a istječe krajem 2023. i nije u pitanju. Na samom Pelješkom mostu trenutačno radi oko 850 radnika, od kojih je 50-ak hrvatskih, koji obavljaju nadzor, a ostali su djelatnici kineskog izvođača, tvrtke CRBC. Ukupno je na cijelom projektu uposleno oko 1100 ljudi.