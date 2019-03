Plenković o Uljaniku: Pokušaj da se ide u restrukturiranje nije uspio

Radnici Uljanika od 13 sati ponovno su u štrajku. Zavarili su vrata na glavnom ulazu u Uljanik i time, prema riječima predsjednika Štrajkaškog odbora i čelnika Jadranskog sindikata Borisa Cerovca, simbolično stavili “ključ u bravu” pulskog brodogradilišta. Prolaz vozilima u Uljanik moguće je jedino kroz manji ulaz na pulskom bulevaru.

– Ni danas nismo dobili pozitivnu informaciju ni od Vlade ni od uprave Uljanika. Stoga smo od 13 sati krenuli u štrajk u svim Uljanikovim društvima, osim u 3. maju – izjavio je Cerovac.

Situaciju u pulskom škveru u Bruxellesu je komentirao premijer Andrej Plenković.

– Što se tiče Uljanika, prošle godine smo izašli u susret, dali sanacijsko jamstvo, dakle 716 milijuna kuna, taj je novac potrošen. Još jednom podsjećam sve radnike Uljanika, sve radnike 3. maja, da je sve što su primili prošle godine došlo iz državnog proračuna, odlukom naše Vlade - rekao je Plenković i dodao:

– Pokušaj da se ide u restrukturiranje nažalost nije uspio, nije bio verificiran ni od strane Europske komisije. U ovom trenutku moramo voditi računa o svemu, o brodogradnji, o pravima radnika, o političkoj, ekonomskoj, socijalnoj, regionalnoj dimenziji, europskoj dimenziji. Ako gledate da je jedan od glavnih prioriteta naše politike fiskalna konsolidacija, bitno je da to zadržimo. Nije svejedno izložiti se ponovo iznosima koji će ići do iznosa koji su u ovom trenu skoro dupli od projiciranoga koliko nas koštaju u varijanti isplata obveza sukladno stečaju. Dakle, čuli ste, to je 557,5 milijuna eura. Od toga smo skoro 400 milijuna platili. No, donosit ćemo odluke kad se još malo konzultiramo i kad obavimo neke razgovore i ovdje s našim europskim partnerima.

