Radnici poginuli, je li bilo propusta? Evo što kažu stručnjaci za sigurnost na radu

Pri izvođenju građevinskih radova pokraj dvorca Bela 2 u Novom Marofu bilo je propusta u zaštiti na radu. Na to sumnja Državno odvjetništvo koje je izrazilo sumnju da se tragedija u kojoj su poginuli radnici u dobi od 22 i 45 godina dogodila zbog “propusta u provođenju mjera zaštite na radu”, pa je došlo do odrona zemlje u kanalu dubokom više od četiri metra. Na žalost, za dvojicu zaposlenika građevinske tvrtke iz Varaždina, obojice s područja Požeško-slavonske županije, nije bilo spasa. Zemlja ih je zatrpala.

Toksikološko vještačenje

– Državno odvjetništvo naložit će provođenje obdukcije te će izdati naloge za toksikološko vještačenje i druga potrebna vještačenja, a provest će i druge izvidne i dokazne radnje radi potpunog utvrđenja svih okolnosti nastanka nesreće – najavljuju u DORH-u.

>> VIDEO Novi Marof: Dva radnika poginula tijekom sanacije dvorca Bela

Stručnjaci za sigurnost na radu kažu da bi prilikom iskopa većih količina zemlje i veće dubine trebalo postaviti potpornje i oplate koje bi spriječile urušavanje zemlje. Istraga će pokazati jesu li sve mjere bile poduzete i zašto je došlo do urušavanja. Toksikološkim vještačenjem utvrdit će se jesu li preminuli radnici bili pod utjecajem alkohola.

Nesreća se dogodila oko 13.30 sati, a prvo tijelo iskopano je oko 15.10 sati, a ubrzo nakon toga i drugo. Na gradilištu je, kako doznajemo, bilo još radnika iz iste tvrtke koji su počeli otkopavati jarak kako bi spasili zatrpane kolege, no količina zemlje bila je prevelika. Dojurili su i vatrogasci koji su im pomagali u izvlačenju, a policija je oko 14 sati dobila dojavu da je pokraj dvorca tijekom izvođenja zemljanih iskopa došlo do zatrpavanja radnika koji su baš bili pri kraju radnog dana. Na mjesto događaja upućene su sve hitne službe djelatnici kojih su radnim strojem pokušali doći do zatrpanih osoba. Prvo je izvučen jedan, a uskoro i drugi radnik, no nisu davali znakove života.

Očevid je obavio zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave varaždinske i inspektorom zaštite na radu. Nesreća se dogodila oko 13.30 sati. Radnici su iskapali zemlju i polagali cijevi. Tijela su prevezena na odjel patologije varaždinske Opće bolnice, gdje će biti obavljena obdukcija. Dvorac Bela 2 je u privatnom vlasništvu. Kupio ga je varaždinski poduzetnik koji je još 2005. izradio i plan revitalizacije te građevine koju je trebalo spasiti od urušavanja.

Ozljede na radu

Prošle godine u Hrvatskoj je prijavljeno oko 14.400 ozljeda na radu. Najveći broj ozljeda, oko 3300, dogodio se u prerađivačkoj industriji, no najveća stopa ozljeda na tisuću zaposlenih bila je u djelatnosti opskrbe vodom, uklanjanja otpadnih voda, gospodarenja otpadom te djelatnosti sanacije okoliša. Lani su na radnom mjestu preminula 72 radnika.