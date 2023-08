'Radio sam svetke i petke pa ipak podržavam ukidanje zabrane rada nedjeljom. Evo zašto'

Zamjenik gradonačelnika Svete Nedjelje i Član Upravnog odbora stranke Fokus Gabrijel Deak osvrnuo se na zabranu rada nedjeljom koja je stupila na snagu s 1. srpnjom, izuzev 16 nedjelja u godini. Brojni gradovi su u međuvremenu odlučili proglasiti ''sajmene dane'' kako bi obrtnici svejedno mogli prodavati svoje proizvode i usluge na blagdane i zadnjeg dana u tjednu.

Deak je mišljenja kako bi se trebalo ukinuti zabranu rada nedjeljom i praznicima, a na svom Facebook profilu je objasnio i zašto.

- Kao osoba koja je više od pola svoga radnog vijeka provela radeći “svetke i petke”, Uskrs, Badnjak, Božić i sve državne praznike, želim vam reći samo jedno: apsolutno podržavam UKIDANJE zabrane rada nedjeljom i praznicima. Ja sam radio jer sam volio svoj posao i nije mi bilo teško raditi svjestan da moja struka i moja odluka da to radim znači i da ću raditi vikendima i praznicima. Sam sam se na to odlučio i svjesno potpisao ugovor sa poslodavcem. Zašto ukidanje? Prije svega jer je to diskriminatoran zakon koji brani ljudima da rade, dok im Ustav i demokracija upravo to omogućuju (btw. demokracija i sloboda tržišta su bile temeljene vrijednosti zbog kojih su mnogi dali svoje živote te se borili za slobodnu i nezavisnu državu) - poručio je Deak.

Dodao je i kako zakon udara na ''male kvartovske dućane, obrte i OPG-ove'', smatrajući kako je riječ o ''jeftinom i protuustavnom populističkom potezu''.

- Dok će mnogi dušobrižnici na bezbrižno nedjeljno jutro ispijati kave na gradskim “špicama” zagovarajući neradnu nedjelju, neka se osvrnu oko sebe i zapitaju se jesu li licemjerni? Oko njih se nalaze konobari i konobarice, recepcioneri i recepcionarke, sobarice, kuhari i kuharice, prodavači na benzinskim pumpama, kinima vrijedno radeći svoj posao kako bi zaradili svoju plaću. Naravno, u kockarnicama i kladionicama opće narodno veselje i to nikog ne smeta (ali i tamo rade ljudi). O žurnim službama, vatrogascima, medicinskim sestrama, doktorima, policiji neću niti govoriti - jer eto, oni su državni zaposlenici, njima nije važno koji je dan - kazao je zamjenik gradonačelnika.

Deak se osvrnuo i na premijera Andreja Plenkovića, navodeći kako on obmanjuje javnost bez prave i konstruktivne kritike te ''nas u dugoročnom vraća u prošlost radeći od ljudi kaste koje se kroz zakone kategorizira, a sve kako bi očuvao svoj elitistički položaj''.

- Pritom, daje si za pravo uspoređivati nas s Austrijom i Slovenijom, no samo je zaboravio da zaostajemo 10 godina za životnim standardom navedenih država, a da je njegova partija (HDZ) “zaslužna” da imamo korupciju na svakom koraku i nizak životni standard dok njegovi kolegice i kolege samo šire listu imovine bez pokrića - napisao je.

- Kada u Austriji netko ukrade 100000000€ dobije 20 godina zatvora i oduzme mu se sva imovina, a u Vladi g. Plenkovića takvi kao “sposobni kadar” postaju - ministri. Iz tog razloga vas molim, nemojte nam branit radit, jer nas samo red, rad i disciplina mogu dovesti do standarda da stvarno dođemo u fazu da ne trebamo raditi, ali napominjem barem smo 10 godina u zaostatku - drugim riječima idućih 10 godina moramo duplo više raditi ako si želimo popraviti standard i razmišljati o tome da si dozvolimo dan nerada - zaključio je Deak, dodajući kako se zalaže za stimulaciju rada.

