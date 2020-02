Račan o Milanovićevom 'miniranju' sporazuma: Kučan je pobrkao godine

Gostujući u studiju Večernjeg lista jedan od ključnih ljudi Milanovićeve kampanje Ivan Račan komentirao je i činjenicu da je prvi slovenski predsjednik Milan Kučan u intervjuu za Večernji list izjavio kako je upravo Milanović “minirao” sporazum Račan - Drnovšek.

Naime, Kučan je izjavio kako ga je nazvao Račan i rekao mu da sporazum ne može ratificirati i da mu je Milanović kazao da ako to učini da će ga prozvati nacionalnim izdajnikom. Ivan Račan kaže da nikad nije to čuo od svog oca, ali i da mu to djeluje nerealno jer se Milanović u to vrijeme kada se trebao ratificirati sporazum nije niti bavio Slovenijom u Ministarstvu vanjskih poslova već NATO-om.

– Više mi se čini realnim da se Kučan referira na nešto što se dogodilo puno kasnije kada je Milanović bio član Izvršnog odbora SDP-a i kada je mom ocu rekao da je dobro da se sporazum nije prošao jer bi ga građani razoprili, a nakon čega se događa i telefonski razgovor mog oca s Kučanom u kojem mu on govori da mu je upravo tako nešto rekao Milanović pa je Kučan možda pobrkao godine. Ali ne mogu znati – kaže Račan.

Obljetnica je rođenja vašeg oca, imao bi 76 godina da je živ. S odmakom vrmemena jer mu se u društvu dovoljno horira što je narpavio za Hrvatsku.

– Pitate sina o njegovom ocu. Ja tu nisam objektivan. Kad bi pogledao Hrvatsku danas mislim da ne bi bio sretan. Mogli smo u ovih 14 godina, otkako je umro puno više – kaže Račan.