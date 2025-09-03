Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
SASTANAK U ČETVRTAK

Trump planira idućih dana razgovarati o Ukrajini: 'On zna što ja mislim i on će donijeti odluku ovako ili onako'

Trump Addresses the Nation on the Attack on Iran
Carlos Barria - Pool via CNP
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
03.09.2025.
u 21:48

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da se očekuje da će Trump u četvrtak telefonom razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da u idućih nekoliko dana planira razgovarati o Ukrajini, nakon što na samitu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u kolovozu nije postigao proboj. Trump je rekao da će se razgovori održati u idućih nekoliko dana.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da se očekuje da će Trump u četvrtak telefonom razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. Ured francuskog predsjednika objavio je ranije u srijedu da će nekoliko europskih čelnika uključujući Zelenskija i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona nazvati Trumpa u četvrtak poslijepodne.

Poziv će uslijediti nakon većinom virtualnog sastanka u četvrtak, koji će organizirati Francuska, s oko 30 zemalja, o ratu u Ukrajini.

"Nemam poruku za predsjednika Putina", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući nakon sastanka s poljskim predsjednikom Karolom Nawrockim. "On zna što ja mislim i on će donijeti odluku ovako ili onako. Kakva god ona bila, bit ćemo ili sretni zbog toga ili nesretni, a ako budemo nesretni, vidjet ćete što će se dogoditi", rekao je. Nije rekao na što misli, ali je prije govorio o mogućnosti uvođenja novih sankcija Rusiji.

Ključne riječi
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Trump

