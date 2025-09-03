Tadić: 'Ni Rusija nije sposobna za veliku ofenzivu, osvajali bi Donbas sedam godina'

Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovo je govorio o mogućem kraju rata u Ukrajini, uz poruku da će Rusija možda "biti prisiljena ostvariti sve svoje ciljeve vojnim sredstvima" ako pregovori ne uspiju. Ponovio je i da ukrajinske snage, po njegovu mišljenju, nisu sposobne izvesti veliku ofenzivu. Analitičar Tonči Tadić komentirao je nedavne izjave Vladimira Putina o mogućem mirnom rješenju rata u Ukrajini, a smatra da su Putinove poruke sve agresivnije i da ih treba promatrati u širem kontekstu odnosa Rusije, Kine i SAD-a, kao i stvarne situacije na bojištu.

"Kao prvo, Putin je vidno ohrabren potporom Xi Jinpinga i razumijevanjem koje je Xi pokazao za ruske interese – čitaj: za opstanak Putina na vlasti, jer Putinov poraz u ratu u Ukrajini neminovno vodi na eliminaciju Putina sa političke scene i sa ovog svijeta. Kina naime treba Rusiju kao izvor energenata i drugih sirovina, te kao polugu za pritisak na SAD. Koliko god se Trump upinjao laskajući Putinu i prihvaćajući sve Putinove zahtjeve u vezi rata u Ukrajini, ipak treba imati u vidu da je Xi stvarni vlasnik budućnosti Putinove Rusije, a ne Trump. U tom smislu će se Putin, uz Xijevu potporu, smionije odnositi prema svim Trumpovim prijedlozima, ma koliko Trump gunđao protiv ovakvog zbližavanja Xija, Putina, Modija i Kima", objasnio je.

Tadić upozorava na stalnu rusku retoriku o "razumnom rješenju" rata. "Drugo, Putin opet koristi formulu "mogućeg rješenja ako prevlada razum", što svaki rusofil u Hrvatskoj i ostatku EU tumači kao "razumno rješenje je kapitulacija Ukrajine". Već više od tri godine nas Putin i njegovo društvo iz Kremlja medijski bombardira tim "razumnim rješenjem" jer nas inače valjda čeka opća katastrofa, od masovnog smrzavanja kad nam prestane isporučivati plin, do opće propasti u nuklearnom ratu nakon 52 ruske nuklearne prijetnje. No još je luđe kad Putin kaže da će u protivnom Rusi "biti prisiljeni ostvariti sve svoje ciljeve vojnim sredstvima". Što to onda Rusi do sada rade na ostvarivanju svojih ciljeva? Šalju kolače Ukrajincima da ih nagovore na predaju? Činjenica je da Rusija u ratu protiv Ukrajine koristi doslovno sve što ima osim svojeg arsenala nuklearnog i biološkog oružja. Rusko kemijsko oružje odnosno bojni otrovi se već koriste u manjoj mjeri u Ukrajini".

Naglasio je i kako je apsurdno što Putin dovodi u pitanje ukrajinsku sposobnost za ofenzivu. "Treće, apsolutno je bizarno što Putin napominje da "ukrajinske snage nisu u mogućnosti izvesti ofenzivu širokog razmjera", jer ni Rusija nije u mogućnosti izvesti nikakvu ofenzivu širokog razmjera. Da podsjetimo: u više od 1000 dana intenzivnog ratovanja protiv Ukrajine Rusija je uspjela osvojiti svega jedan posto teritorija Ukrajine, pri čemu je iz stroja izbačeno više od milijun Rusa, što mrtvih što ranjenih. Glavninu teritorija kojeg Rusija sada drži u Ukrajini je Rusija zauzela 2014. ili u prvih mjesec dana rata u veljači i ožujku 2022. Uostalom, Ukrajina je od 2022. do danas oslobodila skoro polovicu okupiranog teritorija".

"Dokaz ruske nesposobnosti su Putinove želje da mu Ukrajina bez borbe prepusti pod pritiskom Trumpa 30 kilometara širok utvrđeni pojas u pozadini sadašnjeg bojišta sa deset utvrđenih gradova, od kojih je svaki veličine Splita ili Rijeke. Uzevši u obzir koliko su se Rusi izmučili za zauzimanje ukrajinskog grada Bahmuta, za zauzimanje ovog komada Donbasa kroz borbu bi Putin bi trebao barem sedam godina intenzivnog ratovanja, grad po grad, uz barem 200.000 mrtvih Rusa i četiri puta toliko ranjenih. Kako onda Putin misli zauzeti čitavu Ukrajinu? Putinov cilj nikada nije bio samo neki komad Ukrajine nego čitava Ukrajina!"

Tadić se osvrnuo i na odnos Putina i Donalda Trumpa. "Četvrto, naravno da je Putin uvijek spreman za razgovor s Trumpom, kao što je jasno da ne postoji ustupak koji Trump neće napraviti Putinu samo da se dokopa žuđene Nobelove nagrade za mir. Uostalom, jedina Putinova nada u uspjeh je Trump, zvijezda američkog reality showa "Ja Predsjednik" i vjerni Trumpov trgovac golf terenima Witkoff koji nema blage veze o ničemu, osim o prenošenju Putinovih želja Trumpu. Čitav koncept brzog rješenja rata kroz Trumpov pritisak na Zelenskog da kapitulira je međutim pao u vodu pod pritiskom europskih saveznika u NATO-u, kojima se ne sviđa to Trumpovo ponižavanje pred Putinom radi Nobelove nagrade za mir. I na kraju, na razini lošeg vica je Putinov prijedlog za Zelenski dođe na pregovore u Moskvu. Pitam se gdje? Na terasu na vrhu nekog nebodera uz čaj sa radioaktivnim polonijem?"