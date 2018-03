Putin ima raketu kojom može gađati Trumpovu Floridu

Efikasnost ruske vojske kojoj danas svjedočimo i na bojištima od Ukrajine do Sirije dug je širokoj reformi koja je poduzeta 2008. godine, a djelo je Anatolija Serdjukova, ministra obrane kojeg je naslijedio Sergej Šojgu.

Prije Serdjukovljeve uspjele reforme bile su još dvije neuspješne, jedna čak Vladimira Putina 2003. godine. Ciljevi su bili logični, ruska je vojska morala značajno dobiti na efikasnosti većom profesionalizacijom i poboljšanjem nivoa opremljenosti. U tom restrukturiranju konvencionalnih vojnih snaga stvoreno je i Zapovjedništvo specijalnih snaga Glavnog stožera ruskih oružanih snaga ili KSSO, kako glasi ruska skraćenica. Ove visokomobilne, uvježbane i opremljene jedinice u stalnoj su borbenoj pripravnosti i za operacije izvan granica Rusije. Ovaj dio Specnaza, kako se skupno nazivaju sve specijalne postrojbe ruskih vojnih snaga, uvježbavaju se u svojem centru smještenom u moskovskom prigradskom naselju Kubinka-2.

Znatno borbeno iskustvo

Upravo su ovi specijalci izveli brzu i gotovo neprimjetnu akciju zauzimanja Krima. Upravo je nedavno, 27. veljače, proslavljen i njihov dan koji je Vladimir Putin odredio u počast zauzimanja krimskog parlamenta na isti datum 2014. Zgradu je zauzelo 50 pripadnika obnovljenih ruskih specijalnih snaga. Iako komanda specijalaca ne postoji predugo, tek pet godina, već su prikupili značajno borbeno iskustvo. Ne treba uopće sumnjati kako ih ima u redovima pobunjenika u Donbasu na istoku Ukrajine, a ne skrivaju se njihove zasluge u borbama na tlu Sirije. Njihova je zadaća tamo označavanje ciljeva za zračne snage, ali i izravan sukob s islamističkim snagama na terenu. Rusija je priznala kako je jedan časnik specijalnih snaga poginuo pri oslobađanju Palmire, pri čemu su ove postrojbe igrale značajnu ulogu, i to u oba navrata oslobađanja povijesnog lokaliteta. Nastavili su i dalje pripremivši teren za udar sirijskih snaga na Alep. Prema izvještaju televizije Rusija 24, jedan je komandant Putinovih specijalaca zaradio i orden Zlatne zvijezde nakon što je njegova jedinica od 16 ljudi odbila višestruki napad islamista bez gubitaka pošto su ostali u okruženju, dok je na drugoj strani poginulo 300 ljudi.

I u sada obnovljenim sukobima oko Damaska, ove specijalne snage imaju i dalje značajnu ulogu. KSSO broji oko dvije tisuće boraca, do sada su ih u ratu u Siriji poginula četvorica. Rusi ne skrivaju da su uzore u opremanju i uvježbavanju svojih snaga nalazili na Zapadu, prije svega u američkom Delta Forceu, iako se procjenjuje da nisu niti približno tako izdašno financirani.

Očito iznenađeni efikasnošću ruskih specijalaca, američki mediji vole istaknuti upravo sličnosti između njihovih Delti i JSOC-a s ruskim snagama, ističući kako je riječ tek o njihovoj kopiji. Primjerice, rijetko se bilježe njihovi helikopterski desanti, što američki analitičari tumače nedostatkom adekvatnog transporta, no očekuje se kako će s vremenom osposobljenost i opremljenost KSSO-a rasti, kao što će rasti i njihov broj. Sam Vladimir Putin apsolutno im vjeruje. Za posjeta bazi Khmeimim u prosincu prošle godine, svoju je sigurnost povjerio upravo profesionalcima KSSO-a. Ove će jedinice dobiti još i više na važnosti jer Vladimir Putin odlučio je u Siriji pokazati svoje najmodernije i tehnološki najnaprednije oružje.

Prije dva tjedna na društvenim su se mrežama pojavile slike Su-57, lovaca pete generacije, a njihovu je prisutnost u bazi Khmeimim poslije potvrdila i fotografija iz izraelskog satelita. Iako su bili najavljivani prošle godine, nije se baš očekivalo da će Putin već sada dopustiti da dođu tako blizu vatrenoj liniji. I dalje je službena informacija kako je u toku tek testiranje prije serijske proizvodnje koja bi trebala početi sljedeće godine. Ovih nasljednika legendarnog Su-27 napravljeno je 12, dva bi možda tijekom ove godine mogla ući u aktivnu službu, nije nemoguće da su to ovi koji su se pojavili u Siriji. Očito je kako je Putin nakon izraelskih napada na mete u Siriji procijenio kako je bolje da pokaže kako misli krajnje ozbiljno te da neće olako prepustiti zračnu nadmoć. Zanimljivo je i kako su se novi Suhoji u Siriji pojavili 23. veljače, kada je ruski Dan oružanih snaga, a ove godine slavi se i stotinu godina Crvene armije. Ipak, kako javljaju ruski mediji, nije bila namjera koristiti Su-57 u izravnim borbenim operacijama, nego se rat u Siriji iskoristio kako bi se testirali njegovi elektronički sustavi i radar.

Konkretno to znači da je trebalo provjeriti mogu li sustavi Suhoja uočiti američke i izraelske “nevidljivce” F-22 Raptor odnosno F-35A Lightning II. Ne treba uopće sumnjati kako je vijest o pojavi dva para najmodernijih ruskih lovaca na sirijskom nebu izazvala uzbunu. Do sada su samo dvije svjetske države bile kadre napraviti nevidljivi lovac za postojeće radare – Kina i Sjedinjene Države. Izraelski mediji tvrde kako je i prije Su-57 ruska vojska u Siriju poslala desetke novih vojnih sustava na testiranje, no ipak je pojava lovca bila vijest od najvećeg interesa. Pogotovo jer su stigli usred zajedničke izraelsko-američke vojne vježbe Juniper Cobra kada je nebo premreženo različitim satelitima. Isto tako, vjerojatno je nastupilo i značajno olakšanje kada je stigla vijest da su se dva para modernih Suhoja vratila kući u Rusiju nakon, kako je rekao ruski ministar obrane Sergej Šojgu, uspješnih testiranja.

Novi vojni sustavi

No, nismo trebali čekati dugo a da Vladimir Putin izazove još jednu vojnu senzaciju. Upravo je prošlog četvrtka održao govor o stanju nacije u kojem je ustvrdio kako je siromaštvo prepolovljeno, a BDP će porasti za pola do 2025. godine. Ali, u pola se govora osvrnuo i na novu vojnu tehnologiju. Pokazao je neke otprije poznate sustave poput teške međukontinentalne balističke rakete Sarmat koja nosi 15 nuklearnih glava kao i njezinu nadzvučnu sestru, Avangard. Pa onda samostalni torpedo Status-6 koji može ponijeti i nuklearnu bojevu glavu, superbrzu raketu Kinžal, lasersko oruđe postavljeno na kamion. Ali, onda je pokazana i nova raketa koja može izbjeći proturaketne mjere, obići svijet, udariti bilo gdje na zemaljskoj kugli. Pokazana je animacija u kojoj nova raketa udara ništa drugo nego Floridu, gdje je omiljeno ljetovalište Donalda Trumpa. Kako ta raketa još nema službenog imena, raspisao je Putin i natječaj u kojem će javnost dati ime novom sustavu. Zapadni analitičari podsjećaju kako Rusija ima slab rezultat u realizaciji naprednijih oružja, pri čemu se spominje Bulava, raketa namijenjena ispaljivanju iz podmornica čiji je razvoj počeo još 1998., no još nije u upotrebi. Napominju kako je sve to zapravo u funkciji predstojećih ruskih predsjedničkih izbora. A i da se Zapada Putin ionako ne treba bojati, jer svi američki sustavi dizajnirani su za sukob protiv jedne druge sile – Irana. Sjedinjene Države s obnovljenim vojnim budžetom koji sada iznosi 700 milijardi dolara kreću u izgradnju vojske koja će održati njihov dosadašnji status a to je da na svijetu ne postoji ništa jače.