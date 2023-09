Putin se obrušio na Ukrajinu: 'Napadaju naše plinovode do Turske preko Crnog mora'

PROTIVNIK CIJEPLJENJA

Živopisni Robert Francis Kennedy Jr.: 'Amerika ne može biti carstvo u inozemstvu i demokracija kod kuće'

Mlađi Kennedy nije u medije dospio zbog žestokih kritika Joea Bidena i njegove administracije, već zbog sasvim drugih stvari. A to su njegovi stavovi. Istina, on zastupa ekološke agende, pogotovo kada je riječ o zaštiti rijeka, te to čini i preko svog odvjetničkog ureda. Ali prije svega je i antivakser.