Putin se jednog najviše boji: Takva Ukrajina znači njegov najveći poraz

Rusija je do sada porušila toliko energetske infrastrukture u Ukrajini da bi se njome mogli napajati Berlin i München zajedno, rekao je jučer u Berlinu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u obraćanju velikom skupu političara, gospodarstvenika i poduzetnika na temu obnove Ukrajine. Zelenski se nada kako će s velike konferencije otići s prihvaćenim obvezama vrijednima milijarde eura, kako za obnovu tako i za daljnju obranu, gdje bi posljedica toga prije svega bila nova i modernija energetska infrastruktura.

– Ukrajina pati od najdestruktivnijeg oblika ruskog gledanja na energiju kao na oružje – rekao je Zelenski.

Motivi za investicije

Njemački kancelar Olaf Scholz citirao je procjene Svjetske banke prema kojima će Ukrajina trebati 500 milijardi dolara tijekom cijelog desetljeća da se obnovi barem energetska infrastruktura. Njegova je ideja da se poduzetnicima ponudi poslovni model u kojem bi oni pronašli motiv za investicije, a pri tome je istaknuo neke ukrajinske jake strane kao što su obnovljivi izvori energije, IT i farmaceutika.

Ako se netko i sjeća razloga koji su prethodili ratu u Ukrajini, to je bio upravo prijepor oko energetike, odnosno plinovod Sjeverni tok 2, a kasnije i otpajanje Ukrajine od ruskog energetskog sustava, pa onda i zauzimanje Nuklearne elektrane u Zaporožju od strane ruskih snaga. Otpajanje od ruskog sustava proteklo je doista brzo i time je Ukrajina dokazala da može funkcionirati samostalno. No, ruska je reakcija bila napad, već četiri sata nakon što se to dogodilo, a onda se pristupilo i rušenju ukrajinskog energetskog sustava. Energetika doista jest u korijenima ovog rata te se doista, kako je Zelenski rekao, koristi kao ratni resurs.

Scholz je obećao i slanje još protuzračnih sustava, raketa i streljiva za obranu Kijeva i drugih gradova govoreći kako je najbolja obnova ona koja se uopće ne treba dogoditi. Na konferenciji se pojavila i Ursula von der Leyen , koja će, prema svemu sudeći, ipak ostati na čelu Europske komisije. Pa je mogla predstaviti sklapanje dogovora s bankama vrijednog 1,4 milijarde dolara kako bi se potaknuo dolazak privatnog kapitala u Ukrajinu. A obećala je i 1,9 milijardi dolara sa strane EU paketa pomoći već do kraja ovog mjeseca kao i da će Kijev imati koristi od kamata na zamrznutu rusku aktivu.

Međutim, upravo uoči konferencije ostavku je dao Mustafa Nayyem, čelnik ukrajinske agencije za obnovu i razvoj infrastrukture, kao razlog navevši što je njegov položaj neodrživ s obzirom na to da sama ukrajinska vlada podriva napore agencije koju je vodio u stvaranju fortifikacija i logističke infrastrukture. I sam Scholz susreo se s nekim pitanjima oko konferencije koja je ipak okupila oko dvije tisuće sudionika. Primijećeno je kako će se ona dogoditi upravo nakon pravog debakla koji je njegov SPD doživio na europskim izborima pa će se to barem na jedan dan zaboraviti. A onda su njemački mediji pitali o kakvoj se to obnovi i koje Ukrajine radi. Tamo i dalje traje rat, a nije ni sasvim jasno kako će taj rat na kraju završiti, odnosno s koliko Ukrajine pod kontrolom Kijeva.

'Putin se najviše boji obnove'

Međutim, predstavnici zemalja poput Velike Britanije iz koje je stigao bivši premijer i sadašnji šef diplomacije David Cameron vrlo su optimistični po tim pitanjima.

– Obnova Ukrajine baš je ono čega se Putin najviše boji jer zna da uspješna, reformirana i financijski prosperitetna Ukrajina znači njegov najveći poraz – kazao je Cameron. Talijanska je vlada također na tom skupu najavila paket pomoći od 140 milijuna eura za obnovu ukrajinske infrastrukture kao i da će poslati još sredstava protuzračne obrane.

