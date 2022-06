Putin održao govor: 'Ekonomski blitzkrieg protiv Rusije nije uspio, EU šteti samoj sebi'

Tri dana nakon sumnjivih glasina da je pao u komu nakon operacije, Vladimir Putin se pojavio na Gospodarskom forumu u Sankt Peterburgu. Tvrde da mu je nastup kasnio zbog "hakerskih napada"

Podsjetimo, dio ukrajinskih medija od 14. lipnja je počeo objavljivati senzacionalne i neprovjerene navode da je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin sada u komi nakon operacije uklanjanja raka.

Ukrajinski list Obozrevatel tvrdio je da je dobio informaciju od obavještajnih službi te da je nakon neuspjele operacije uklanjanja kancerogenog tumora Vladimir Putin pao u komu.

Ipak, ruski predsjednik održao je danas govor i na početku kazao: "Ekonomski blitzkrieg protiv Rusije nije imao šansi za za uspjeh", rekao je na početku govora Putin.

"Ekonomija, tržišta i sami principi globalnih ekonomskih sustava došli su pod prijetnju. SAD je proglasio pobjedu u Hladnom ratu kao i London, a kasnije je o sebi razmišljao kao o bogovima na planetu Zemlji, koji nemaju obveze, već samo interes", rekao je.

Kazao je da Europska unija gubi globalnu konkurentnost zbog sankcija koje je uvela Rusiji.

Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

"Europski političari svojim su potezima zadali ozbiljan udarac svojoj ekonomiji. Samo izravni gubici Europske unije od ludila sankcija mogu premašiti 400 milijardi dolara u godini", rekao je Putin dodavši da će troškove snositi građani.

Putin predviđa da će Europa dodatno pogoršati nejednakost i da će, kao rezultat toga, doći do rascjepa u društvu. Kazao je da je Europa napravila ekonomske pogreške. Prema njegovom mišljenju, to će dovesti do naleta radikalizma, a u budućnosti i do promjene političkih elita u EU.

Rekao je da je Europska unija izgubila politički suverenitet, da njezine birokratske elite plešu na tuđu melodiju, štete vlastitom stanovništvu, stvarni interesi Europljana i nacionalnog biznisa se zanemaruju i guraju u stranu.

"Neuspješna energetska politika pridonijela je rasti cijena u Europi. Rusija nije imala nikakve veze s poskupljenjem energenata, gorivo je počelo poskupljivati ​​puno prije specijalne operacije", rekao je Putin.

Ruski je predsjednik najavio da je moguće da će Rusija u mogućnosti značajno povećati izvoz hrane i gnojiva, a obujam zaliha žitarica sljedeće sezone mogao bi se povećati na 50 milijuna tona.

Ruski predsjednik kaže da postoji nekoliko opcija za izvoz ukrajinskog žita odjednom, ali će samo kijevske vlasti odlučiti kako to učiniti. Rekao je i da se ne bi "trebale fokusirati na svoje vlasnike s druge strane oceana".

Također, optužio je Zapad za "upumpavanje oružja u Ukrajinu i financiranje rusofobije u zemlji".

Prema Putinovim riječima, ideja zapadnih sankcija izgrađena je na lažnoj pretpostavci da rusko gospodarstvo nije suvereno.

"Svi koji nastave raditi s Rusijom izloženi su pritiscima iz država i Europe, suočeni su s izravnim prijetnjama. Međutim, Rusija će nastaviti komunicirati sa zapadnim tvrtkama koje surađuju s Moskvom, unatoč pritiscima" rekao je Putin.

Ruski čelnik uvjeren je da je potrebno osigurati razvoj gospodarstva temeljenog na privatnom poslovanju, te nastaviti s rasterećenjem administrativnih opterećenja. Predložio je i "pažljiv pristup dekriminalizaciji gospodarskih struktura", primjerice za one koji rade bez dozvole.