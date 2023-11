'Pupovac neće baciti vijenac u Dunav ove godine, napravit ćemo živi lanac'

Najavio sam prošle godine da Milorad Pupovac više neće bacati vijenac u Dunav i neće prljati žrtvu Vukovara. Ja do svoje riječi držim i ove godine Pupovac neće baciti vijenac. Nismo mi siledžije, nasilnici ni huligani, ali postoji crta ispod koje se ne ide. A ovo je ta crta - kazao je danas na konferenciji za medije u Saboru zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić najavljujući kako će 17. studenog formirati živi lanac kako bi spriječio Milorada Pupovca i izaslanstvo SDSS-a da bacanjem vijenca u Dunav odaju počast žrtvama u Vukovaru.

- Članci Zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta, kojeg su napravili Andrej Plenković i Tomo Medved, a za njega su ruke podigli Pupovac i SDSS, govore da su dani pijeteta u Vukovaru 17., 18., 19. i 20. studeni i tamo točno stoji kome se pijetet odaje. Navedena su i mjesta gdje se odaje pijetet, a to su vukovarska bolnica, braniteljsko groblje, Ovčara, Borovo Commerce i Velepromet. A Dunav, gdje Pupovac dolazi raditi performans, to nije. I ne baca Pupovac vijenac u Dunav nego Plenković jer se ne radi ništa što prvotno nije odobrio Plenković. Za nas Vukovarce ta su četiri dana Veliki tjedan, kao za katolike Uskrs. I ta četiri dana su mir i tišina, nema provokacija. Prošle godine smo ga čekali na Dunavu pa nas je zaobišao i otišao sat vremena prije te bacio vijenac. Neka kaže kome ga baca. Tko je ubijen 17. studenog tamo gdje ga baca? Jer mi znamo svako ime i prezime poginulih i za pedeset posto njih znamo i mjesto gdje su poginuli. Za neka mjesta ne znamo, kao za doktora Šretera, ali možda zna Pupovac. S ovim krše i Zakon koji su izglasali, ali ako će ga ove godine kršiti, ja ga čekam tamo. S koliko ljudi? Sto, tisuću, pet tisuća, to je na meni, ali stat ćemo u živi lanac i nećemo dati da se krši Zakon. U miru, tišini, bez ekscesa, ali neće ga baciti. Mi znamo da HDZ krši zakone gdje god stigne, ali ovaj je Zakon za nas svet i neće ga kršiti i neće ga nitko prljati svojim performansima - kazao je Mlinarić nastavljajući da Pupovac svojim potezom stavlja znak jednakosti između agresora i žrtve.

- Ne može to tako, Milorade - poručio je Mlinarić naglašavajući da Pupovac ove godine vijenac neće baciti u Dunav jer je, kako reče, Vukovar iznad politike, vukovarska žrtva je iznad svega, a truje je Pupovac s Plenkovićem koji mu to dozvoljava.

- Do incidenta neće doći. Nema razloga. Mi ćemo se uhvatiti u živi lanac. Jedino nas netko može napasti, a ako je Plenkoviću u cilju hapsiti branitelje dan prije kolone sjećanja, neka slobodno hapsi. Pozivam SDSS da lijepo dođu u kolonu sjećanja 18. studenoga. Ako su za pomirbu, to očekujem. Ako ikome i bacaju vijenac, neka ga slobodno bacaju u srpnju ili kolovozu, kako su navodili muljajući s datumima. Neka dovezu šleper vijenaca, nitko ih neće pogledati. Mi nemamo problem s time ako je netko od srpskih civila stradao, pitanje je samo od koga je stradao. Ali 17. studenoga vijenac bacati neće - kategoričan je bio zastupnik Domovinskog pokreta koji je, komentirajući i prijedlog da Ivan Anušić postane novi ministar obrane odmah najavio da taj prijedlog neće podržati jer je on kandidat Andreja Plenkovića.

- A poruka budućem ministru obrane je - Ivane, nemoj biti kao Tomo Medved i Ante Deur. Nemoj sagnuti glavu pred Plenkovićem, ostani svoj - poručio je Mlinarić Anušiću.

