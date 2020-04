Pucnjava u Kanadi: Napadač je nosio policijsku uniformu i ubio više ljudi

Policija je nakon potrage koja je trajala 12 sati ubila naoružanog muškarca koji je usmrtio nekoliko ljudi, među kojima i jednog policajca u kanadskoj pokrajini Nova Škotska, objavili su u nedjelju kanadski mediji.

Muškarac (51) je pronađen kod jedne benzinske stanice u nedjelju nakon poludnevne potrage, navela je policija u poruci na Twitteru. Policija za sada nije potvrdila broj žrtava pucnjave.

SkyNews javlja kako je stradalo najmanje 10 osoba te da je napadač nosio uniformu policije. Jedan od ubijenih je bio i policajac.

Nova Svotia active shooter captured!

Screengrab from phone cam(?)

#nspoli #Portapique @RCMPNS Rushing into danger for us all again.



Hat tipped. pic.twitter.com/DhYMT4D1c0