Pucnjava u centru Ottawe, troje završilo u bolnici s ozbiljnim ozljedama

U centru Ottawe u Kanadi danas se dogodila pucnjava, javljaju lokalni mediji.

CBC prenosi objavu policije da ima puno ozlijeđenih. Liječnici kažu da su u bolnicu odveli troje ljudi s ozbiljnim ozljedama.

Zaštitna služba kanadskog parlamenta zaposlenicima je poslala upozorenje o aktivnom pucaču koji je još u bijegu, ali je jedan policijski dužnosnik poslije potvrdio za Radio Canada da je incident završio.

Pucnjava se dogodila u ulici Gilmour.

Policija je pozvala građane da izbjegavaju to područje.

Here's a map showing the neighbourhood where the shooting occurred in downtown Ottawa: pic.twitter.com/MWaVUCu4eg — CBC News Alerts (@CBCAlerts) January 8, 2020

Shooting this morning on our street... worried for my neighbours. pic.twitter.com/yh2eSSwMEF — Kate Headley (@MsCommuniKate) January 8, 2020