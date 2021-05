Pucnjava na rođendanskoj zabavi u SAD-u: Dvoje ubijenih i 12-ero ranjenih

Dvoje ljudi je ubijeno i 12-ero ih ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u subotu na rođendanskoj zabavi u New Jerseyu, izvijestila je u nedjelju američka policija.

Na kobnoj kućnoj zabavi ubijeni su 30-godišnjak i 25-godišnjakinja, a među ranjenima koji su odvezeni u bolnicu jedna je osoba u kritičnom stanju. Do pucnjave je došlo u kući u Bridgetonu, u subotu nešto prije ponoći, navela je policija.

Na zabavi je prema portalu ABC News sudjelovalo više od sto ljudi. Zasad nema podataka o uhićenima, a policija nastavlja istraživati taj događaj.

