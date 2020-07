Prvu sjednicu obilježile svađe i razlaz partnera

Jučer u 10.15 intoniranjem hrvatske himne konstituiran je 10. saziv Hrvatskog sabora čijoj je sjednici prisustvovalo 150 zastupnika i zastupnica, a nazočni su bili i mandatar nove Vlade Andrej Plenković, predsjednik Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva Đuro Sessa te zamjenica predsjednika Ustavnog suda Snježana Bagić. Kao što je prvotno i najavio, predsjednik države Zoran Milanović nije došao na saborsku stranu Markova trga. Odmah na početku pristupilo se izboru predsjednika novog saziva Sabora, a za to je bio predložen samo Gordan Jandroković, što je obrazložio Branko Bačić.

Zatražio uzajamno poštovanje

– Na glasanje dajem prijedlog da se za predsjednika Sabora izabere Gordan Jandroković – rekao je Jandroković predlažući tako samog sebe, što je kod nekih u sabornici izazvalo smijeh. Da Jandroković i drugi put bude na čelu Sabora, podržalo je 143 zastupnika, jedan je bio suzdržan, a protiv nije bio nitko. Jandroković se potom zahvalio na ukazanom povjerenju i objavio kako je u tom trenutku konstituiran 10. saziv Sabora, nakon čega je uslijedila himna te njegov govor.

– U skladu s Ustavom i Poslovnikom Sabora zalagat ću se za promicanje i osnaživanje najviših vrednota ustavnog poretka, kao i za snaženje i poštivanje institucija. Nastojat ću biti objektivan, pažljivo slušati te savjesno i odgovorno obavljati svoju dužnost. Današnji trenutak od svih nas zahtijeva razboritost, smirenost i ozbiljnost. I iznad svega, predano služenje općem interesu i hrvatskim građanima – rekao je Jandroković pozivajući u nastavku zastupnike na odgovorno i razborito ponašanje, uzajamno poštovanje te prihvaćanje načela rada za opće dobro i interese domovine, a na temeljima istine, slobode, pravednosti i jednakosti.

Uslijedio je izbor Mandatno-imunitetnog povjerenstva, njegovo izvješće, pa pojedinačno prisezanje svih prisutnih zastupnika i zastupnica, a onda i izbor pet potpredsjednika Sabora, troje iz redova saborske većine i dvoje iz redova manjine. Od prvih, s po jednim suzdržanim glasom, izabrani su HDZ-ovi Željko Reiner (136 glasova) i Ante Sanader (134 glasova), dok je Furio Radin dobio jednoglasnu potporu (135 glasova). U oba slučaja, suzdržana je jedino bila Katarina Peović iz Radničke fronte. Za potpredsjednike iz redova oporbe izabrani su SDPov Rajko Ostojić (jednoglasno), a čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro dobio je 110 glasova, uz dva suzdržana glasa i jedan protiv, i to onaj K.Peović.

Nekoliko zastupnika SDP-a glasalo je za Škoru dok ih se većina nije uključila u glasovanje. Sabor je izabrao i čelne ljude te članove odbora važnih za svoj rad. Pri glasanju za Odbor za europske poslove, oporba se nije usuglasila oko prijedloga da Bojan Glavašević postane drugi potpredsjednik, pa će se o tome odlučivati naknadno. Nakon što je glasala protiv Škore, a prvotno je bila suzdržana pri glasanju o Jandrokoviću, K. Peović novinarima je pojasnila svoje poteze: – Kod glasanja za Jandrokovića bila sam suzdržana zato što HDZ nosi ogroman teret na svojim leđima, ogromnu krivnju, i to onda treba pokazati glasanjem jer je glasanje odnos prema političarima i političkim opcijama koje se nude.

A nitko iz kluba platforme Možemo! nije glasao za Škoru, što je bila poruka. No, ja sam kod glasanja za Škoru izričito bila protiv. Platforma Možemo! jučer je bila središte još jedne priče. Nikola Grmoja iz Mosta optužio je Tomislava Tomaševića (Možemo!) da mu je prijetio na ulasku u Sabor, kazavši mu da će “platiti zbog nastupa na N1” gdje je za platformu Možemo! rekao da je vidi kao nezrelu političku opciju. Tomašević je uzvratio ustvrdivši: – Naravno da Grmoji nisam prijetio. Podbadali smo se prije sjednice pred Saborom, kao što smo to znali raditi već nekoliko puta. Rekao sam mu u šali da su nas napali u medijima i da ćemo im vratiti u medijima. Vjerujem da to nije shvatio kao prijetnju jer se nasmijao, ali ako je to ipak shvatiokao prijetnju, ja mu se ispričavam. I završena priča. Onaj jedan zastupnik koji je nedostajao na početku sjednice bio je bivši šef SDP-a Davor Bernardić koji je u Sabor stigao sa zakašnjenjem, nakon konstituiranja novog saziva i himne.

Pridružila se Mrak Taritaš

Već prvog dana Sabora došlo je do raspada jednog izbornog trojca jer je Dario Zurovec iz Fokusa napustio Daliju Orešković (SSIP) i Marijanu Puljak (Pametno) pa nije moglo doći do formiranja njihova saborskog kluba.

– Ne želim biti pripadnik nijednog saborskog kluba. Između tehničkih prednosti koje donosi klub i dosljednosti u zagovaranju politika, izabrali smo ovo drugo. Smatram da se i bez kluba mogu jasno zalagati prije svega za porezno i regulatorno rasterećenje, efikasnost i transparentnost te jačanje gospodarstva. Već ste na primjeru Svete Nedelje mogli vidjeti da smo u svemu ovome konkretni, brzi i odlučni. I tamo smo na kontra strani od HDZ-a – rekao je Zurovec.

Neslužbeno se moglo čuti da je do razmimoilaženja došlo zato što se radilo o tri jake osobnosti među kojima ipak postoje razlike koje se nisu mogle premostiti. Doznaje se da je HDZ bio zainteresiran da im se Zurovac pridruži u njihovu klubu, a valja podsjetiti da je Zurovec svojevremeno bio član HDZ-a iz kojeg je izašao 2015. No, problem sa Zurovcem brzo je riješen jer je Marijana Puljak u klub pozvala čelnicu GLAS-a Anku Mrak Taritaš. –

Zvao me SDP, no zvala me i Marijana Puljak. Sjele smo, razgovarale i pristala sam se ipak pridružiti njoj i Daliji Orešković – potvrdila je Mrak Taritaš, dok nam je Marijana Puljak kazala: – Formirali smo klub s GLAS-om. Fokus je dobrodošao. Mogu se javiti kasnije.

Katarina Peović pak na Twitteru je jučer objavila da joj je prijetio novi saborski zastupnik HDZ-a Vinko Zulim.

– U pauzi u Saboru verbalno me napao HDZ-ov zastupnik Vinko Zulim bezumno urlajući da su mi preci bili koljači – napisala je Peović o načelniku općine Seget kod Trogira koji je u Sabor ušao kao zamjena dožupana Splitsko-dalmatinske županije Luke Brčića.