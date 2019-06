Prvi put nakon rata osniva se pričuvna policija

Posljednjih dana policajci diljem Hrvatske kucaju na vrata svojih bivših kolega, danas umirovljenika, ili biraju njihove telefonske brojeve. Zanima ih je li tko od njih zainteresiran da se vrati u plave redove, i to u pričuvni sastav policije.

Iako zakonsko uporište za aktiviranje pričuvne policije postoji, a u Ravnateljstvu policije je i Odsjek pričuve, zaživi li ovaj plan MUP-a, pričuvna bi policija formalno bila ustrojena prvi put od rata.

U Ministarstvu unutarnjih poslova ne žele govoriti o toj temi, ponajviše stoga što s Ministarstvom financija još nije zatvorena novčana konstrukcija cijelog nauma.

Jedino što se od njih može čuti jest to da bi se pričuvni policajci angažirali na području onih uprava u kojima imaju prebivalište, a njihov bi osnovni zadatak bio rasteretiti postojeće policijske snage, da se ovi potonji ne troše na jednostavnije poslove, poput štićenja objekata.

K tomu, njihova je interpretacija i ta da bi se tako policajcima koji su zbog beneficiranog radnog staža otišli u mirovinu, dok su zapravo itekako radno sposobni, omogućilo da lakše prebrode prestanak radne aktivnosti.

Međutim, u policijskim se redovima može čuti da je stvarni razlog taj što u policiju mladi ne žele dok iz njezinih redova mnogi odlaze, i to prvenstveno zbog male plaće.

U Istri i Dalmaciji već je dulje vremena teško pronaći mladu osobu zainteresiranu za rad u policiji pa je posljednjih godina najviše zainteresiranih za policijsku odoru bilo u Slavoniji, no i oni su u međuvremenu “otpali” jer ih se raspoređivalo u uprave na moru, gdje bi trošak smještaja snosili sami. Stoga se posljednjih dana događalo da poziv za angažman u pričuvi dobivaju i oni koji su još u radnom odnosu.

Večernji list u posjedu je pismenog poziva koji je dobio jedan bivši djelatnik, a kojeg se na temelju Zakona o policijskim poslovima i ovlastima poziva da radi “vršenja pričuve” dođe u policiju popuniti anketu, i to u svojstvu “građanina, bivšeg djelatnika MUP-a”. Pri dnu poziva otisnuto je upozorenje: “Ako se ovom pozivu ne odazovete, a izostanak ne opravdate, bit ćete privedeni”.

Prema važećoj Uredbi o pričuvnoj policiji propisano je da pričuvna policija ne može brojiti više od 30 posto aktivnog sastava, što bi značilo da MUP u pričuvu može mobilizirati oko 6000 ljudi. Baš toliko ih, smatra čelnik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić, MUP-u i nedostaje:

– Takva je projekcija sindikata. Samo u Zagrebu 1000 je policajca manje nego što bi ih trebalo biti. Tu je i granica. Nema ih dovoljno. I to nije dobro. Aktiviranje pričuve dobra je stvar jer će na taj način bivši policajci imati priliku pojačati svoje bijedne mirovine. No aktiviranjem pričuve otvara se i pitanje zašto nitko neće u policiju i zašto ljudi iz MUP-a odlaze da bi konobarili u Irskoj. Odgovor je vrlo jednostavan – jer je mala plaća. Početnik bi trebao imati 1000 eura, oni s duljim stažem i više. Ministarstvo financija moralo bi znati da je sigurnost prioritet, bez obzira na to koliko košta. Ako hoćete imati dobru i zaštićenu državu, platite. Ako hoćemo u Schengen, nešto se mora poboljšati. Ponovit ću tko zna koji put, na sigurnosti se ne smije štedjeti – rekao je Jagić.

