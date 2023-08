Prosvjed Austrijanaca protiv masovnog turizma. Stanovnici Hallstatta: 'Dosta je. Ne možemo više'

Gotovo svi austrijski mediji su prije dva dana izvijestili da su stanovnici bajkovitog gradića Hallstatta u pokrajini Gornjoj Austriji, poznatog diljem svijeta po svojim drevnim alpskim ljepotama iz 16. stoljeća, organizirali prosvjed protiv masovnog turizma. “Dosta je!”, “Ne možemo više”, “Mislite na našu djecu”, samo su neki od brojnih natpisa na transparentima koje je nosilo oko stotinjak prosvjednika, blokirajući na središnjoj prometnici za promet glavni tunel na 15-tak minuta.

Oni neupućeni možda su pomislili što je došlo ovim ljudima da rastjeruju turiste, koji uvelike doprinose gospodarskim postignućima ovog životopisnog gradića, kojeg krase prekrasne uske ulice i stare kuće u alpskom stilu. I koji se zbog svojih jedinstvenih ljepota nalazi na UNESCO-ovoj listi svjetske kulturne baštine. Razlog tome može se iščitati iz brojki. Naime, Hallstatt ima nešto malo više od 700 stanovnika, a dnevno ga posjeti i kroz njega prođe do 15.000 turista dnevno, izvijestila je austrijska televizija ORF. Stanovnicima je to jednostavno previše, jer neki od njih moraju se gurati kroz gomile ljudi da bi došlo do svojih slikovitih starih kuća na obalama istoimenog jezera, u čijoj se pozadini proteže privlačna alpska panorama. I te gužve ne prestaju nego su sve veće i veće, jer je Hallstatt postao jedan od najposjećenijih turističkih destinacija po broju dnevnih turista ne samo u Austriji nego i u Europi. A to znači i mnogo buke i prometa. Upravo zato su stanovnici, predvođeni socijaldemokratskim gradonačelnikom Alexanderom Scheutzom, u svibnju ove godine protestirajući protiv navale turista, na mjestu gdje ih se uvijek najviše okuplja i mobitelima i fotoaparatima slika pogled na Alpe, nakratko podigli drveni zid. I potom ga brzo uklonili, nakon oštrih reakcija na društvenim mrežama.

Uz Europljane, posebno mnogo turista dolazi iz Azije. Prije svega Kineza i Južnokoreanaca.

Među Južnokoreancima Hallstatt je postao poznat i popularan otkako je u njemu 2006. godine snimljena romantična južnokorejska TV drama “Spring Waltz”. A što se tiče Kineza, oni su 2012. jednostavno, bez mnogo pitanja napravili u Kini kopiju Hallstatta u jednom od njihovih mjesta, što su potom neki austrijski mediji okarakterizirali kao krađu.

Prema statističkim podacima iz 2019. godine, Hallstatt godišnje posjeti oko milijun turista i navala ne popušta. Za stanovnike je sve to postalo “nesnosno”, posebice svakodnevni broj autobusa koji prođe kroz Hallstatt, a koji gradonačelnik Scheutz želi smanjiti barem za trećinu. U svakom slučaju za 6. rujan je najavljen sastanak svih nadležnih na temu ograničenja masovnog turizma. Nazočni će biti i predstavnici inicijative “Građani za Hallstatt”, koji su organizirali prošlonedjeljni prosvjed.

Bilo, kako bilo, masovni turizam počeo je lagano, ali sigurno “gušiti” stanovnike nekih jedinstvenih i posebno atraktivnih austrijskih turističkih destinacija. Među njima je, kako pišu mediji i Dürnstein u Wachau u dolini rijeke Dunav u Donjoj Austriji. Oko 800 stanovnika Dürnsteina su sve glasniji i traže da se hitno adekvatno riješi pitanje masovnog turizma u ovom gradiću, sat vremena vožnje automobilom, udaljenom od Beča. Naime, Dürnstein godišnje posjeti više od 800.000 turista iz cijeloga svijeta. I to je ogroman problem za malobrojno domaće stanovništvo. Jer svi dolaze otprilike u isto vrijeme.