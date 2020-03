Prošli smo preko tisuću kilometara, zavirili u svako dvorište, Medo kao da je u zemlju propao

Trinaest dana prošlo je otkad je Medo zadnji put istrčao iz kuće u kojoj živi u dvorište. Nije bio sam, uz njega bila su još dva psa obitelji Jergović iz Kaniške Ive. Tog dana posljednji put su ga vidjeli.

– Dvorište nije ograđeno, no Medo u četiri godine nikada nije nigdje otišao. Znao je posjetiti svoju najbolju prijateljicu koja je od naše kuće udaljena nekih 300-tinjak metara. Ali uvijek se sam vratio – priča nam Martina Jergović. Kad su vidjeli da ga nema, prvo su ga potražili u susjednom dvorištu, no tamo ga nije bilo. Obišli su odmah sva susjedstva, ali Medu nitko nije vidio.

Foto: Privatni album

– On je posebno stvorenje, svi ga vole i on sve voli. Preko 50.000 ljudi vidjelo je moju objavu da Mede nema, ali nitko nam se do sada nije javio. Sigurni smo da ga je netko uzeo. Prilazio je svima, a bez problema bi ušao i u auto ako ga netko pozove, jer voli se voziti. Bez njega nikad nigdje nismo išli, u ribolov, u šumu. Čim bi vidio da se spremamo, čekao je kod vrata – opisuje nam svog ljubimca neutješna Martina. Kaže, do sada su prešli oko 1000 kilometara, obišli su sva okolna sela, zavirili u svako dvorište. Ali Medo kao da je u zemlju propao.

– Oduvijek imamo puno životinja, uz Medu tu su još tri psa, zeko s kojim se izvrsno slagao. A kuća nam je svejedno prazna jer bez Mede ništa nije isto. Izgubili smo člana obitelji. Nedostaje svima i nećemo odustati dok ga ne pronađemo – ističe M. Jergović.

Sigurna je, kaže, da ga je netko odveo. I ništa neće pitati, samo da joj vrati psa. Za informaciju koja će Medu vratiti kući obitelj Jergović nudi i novčanu nagradu, javiti im možete na 099/88-02-678.