Profesor natočio gorivo u Orebiću pa ostao šokiran i razočaran, a tu su problemi tek počeli...

Profesor Aleksandar Hatzivelkos s Veleučilišta Velika Gorica na svom je Facebook profilu podijelio neugodnu situaciju koja mu se dogodila na benzinskoj postaji u Orebiću. Hatzivelkos je, naime, odlučio natočiti u svoj automobil Eurosuper 95, ali je umjesto 11.19 kuna na koliko je limitirana cijena, platio čak 12.30 kuna po litri.

No problemi su tu tek počeli. Naime, profesor je pokušao saznati zašto je platio više, no do danas nije dobio odgovor niti od sporne benzinske postaje niti od Državnog inspektorata, zato se javio medijima. Prenosimo njegovu priču u cijelosti:

"Jedna topla ljudska priča o lokalnom baji koji suprotno odluci Vlade RH pljačka ljude, i državnoj administraciji koju plaćamo, a koja mu to svojim neradom i nesposobnošću omogućava.

Dakle, na Orebiću postoji jedna benzinska pumpa. Jedina, benzinska pumpa "Orebić". Tko je vlasnik, ne znam. Pretpostavljam neki lokalni baja.

I danas ja natankao rezervoar, benzin Eurosuper 95, a cijena - 12.30 kn. Čekaj, kažem sam sebi, zar nije Vlada Republike Hrvatske propisala cijenu od 11.19 kn? Brzo provjerim, i fakat je. Sad, to mi je na rezervoaru razlika od cca 50 kn. Pa pitam ja čovjeka, kakva im je to cijena.

"Ne znam ja ništa, to ćete morati pitati gazdu".

Rekoh, daj ti meni račun, budem ja vidio što je s tim. Pa rekoh, da prvo pitam inspektorat. Informacije na netu - koma. Zovem broj 012375100. Stalno zauzeto.

Pa iskopam broj lokalnog inspektorata u Splitu. 021407360. Na mobitelu mi piše "Apartman SMILJA, Marušići", ali javlja mi se mlađi ženski glas: "Inspektorat".

Dobro, djevojka je još imala za prožvakati, ali sam kroz mljackanje ipak ispričao problem. I kaže mi djevojka iz inspektorata - čujte tržišna je dežurna u četvrtak od 12 do 15, pa me tada nazovite da vas spojim.

Rekoh, sorry, ali u četvrtak između 12 i 15 sam negdje u brdima Crne Gore, ne mogu čekati da neki inspektor dođe na dežurstvo tri sata u tjednu. Jel' postoji neki mail na koji se mogu javiti.

- Pa ima mail, ali ne znam koliko se čita...

Ok, šaljem ja opis situacije i račun na službeni mail pisarnica.pnsplit@dirh.hr

I par minuta kasnije stiže mi "Address not found" (eng. Adresa nije pronađena) povratni mail. Ništa, opet ja na telefon, zovem Apartman SMILJA, pardon, državni inspektorat.

- Znate onaj mail koji ste mi dali ne radi.

- Ja stvarno ne znam zašto je to tako. Ali možete me nazvati u četvrtak između 12 i 15h.

- Ne brinite, budem ja to poslao medijima, vjerujem da će to oni ipak brže riješiti.

Tako da, dragi mediji, ako želite obraditi neku temu u sezoni kiselih krastavaca, toplo preporučam ovu divnu ljudsku priču o 50-100 kn koje svakom potrošaču nelegalno uzme neki baja s monopolom u Orebiću." napisao je profesor.

