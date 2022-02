Profesionalni vozač otkrio tko su najbolji i najgori vozači u Hrvatskoj: 'Tamo su ludi skroz, egoizam ih tuče'

Slobodan Kos vozač je iz Zadra koji je do sada prevalio nekoliko milijuna kilometara, a u svojoj karijeri profesionalnog vozača kamiona i autobusa nagledao se prometnih nesreća, pogrešaka i nesavjesne vožnje na cestama.

Dosad je Slobodan Kos prikupio zavidnu arhivu prometnih grešaka koje je evidentirao fiksnom kamerom koja se nalazi u kabini njegova kamiona. Ne samo što snima prometne prekršaje i greške, on ih i analizira, sortira i raščlanjuje, pokušavajući dokučiti zašto se neprestano ponavljaju, koji im je uzrok i kako preventivno djelovati da se ne događaju, piše Zadarski.hr.

Njegova videoarhiva sadrži puno više od toga, a s obzirom da se nagledao svačega, zna i tko su najbolji, a tko malo manje dobri vozači na hrvatskim cestama.

- Sa Slavoncima nisam imao previše iskustva, jer se za turističke svrhe malo vozilo po Slavoniji, ali ono što sam primijetio je nestrpljivost. Smeta mu veliko vozilo ispred njega, hoće ga pošto-poto prestići. U Dalmaciji egoizam tuče vozače, hoće on biti prvi, splitsko područje posebno, tamo su "ludi" skroz. Splićani voze jako brzo... Zagrepčani su također brzi, ali su ujedno i oprezni, ali Splićani... Zagrepčani su najbolji vozači, imaju pregled jer ne mogu u Zagrebu voziti bez takvog pregleda situacije. Zadrani će, recimo, 40 godina ići u grad jednom te istom cestom bez obzira na uvjete. Zato u Zadru uvijek imate gužve na istim pravcima svakoga dana, dok alternativni pravci zjape prazni. Tek kad se nešto zatvori zbog radova, otkrivaju te pravce. Kod Dubrovčana nema opreza, on ide i on mora, kao i Crnogorci. Šibenčani kad iziđu iz Šibenika također su ludi. Oni su u Šibeniku osuđeni na vožnju maksimalno 30 na sat i čim se maknu na neku širu cestu, katastrofa. Vodičani su jako loši karakterom u prometu. Ako ti se nešto kao strancu dogodi, neće ti pomoći. Zapeo sam kamionom jer je parkirao automobil i nisam mogao proći. Njemu je trebalo tamo stati i kraj, misli se. Ali to je karakteristika za sve manje gradove, Zadar, Šibenik, Makarsku... Njega neće nitko dirati i stane gdje ga je volja, posred ceste. Sličan mentalitet je i u Imotskom. U zaleđu Zadra i Šibenika znaju se ponašati kao i kad voze traktor s njive. Neoprezna uključivanja, vrlo su spori... Ličana – nema, teško je i sresti nekoga u Lici. Riječani su dosta nestrpljivi, a Istrijani skloni kompromisu. Kad god sam bio u Rovinju, Puli..., puste veće vozilo da ne koči, što je u Dalmaciji nepojmljivo da će se promet ubrzati ako se propusti neko vozilo koje čeka i guši promet – kaže Kos.

- Ima tu i drugih podjela, kad vidim golfa peticu, alfu neku, stariji BMW, kad netko ušminka vremešni auto... Tu se pazim kod takvih vozača jer se često događaju neke rizične situacije. Ne kažem da je to tako u pravilu, ali takva su neka moja iskustva. Ako ćete platiti skupo neki auto koji i nema neki veliki komfor, postoji neki razlog zašto ste kupili nabrijaniji automobil – kaže Kos.