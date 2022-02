Vozio satima da bi vratio 90.000 kn ostavljenih u taksiju: Okrenuo sam i vidio hrpu novca, ali nisam dvojio...

Karlovčanin Nikica Rukavina tek četiri mjeseca radi kao vozač za taksi Cammeo, a već je imao 'vatreno krštenje' na poslu. Test poštenja koji je prošao s odličnim! Kako nam je ispričao, u ponoć na četvrtak nazvao ga je šef i rekao mu da treba iz Opće bolnice Ogulin prevesti jednog gospodina do Dubrovnika.

- Oko ponoći sam došao po njega, kako mi je rekao, imao je jako tešku prometnu nesreću na relaciji Karlovac - Ogulin, auto mu je bio potpuno uništen, a do osam sati ujutro morao je biti na području Dubrovnika kako bi isplatio radnike na svojoj kući. Bio je potresen zbog nesreće koju je doživio, a vjerojatno i zbog sedativa koje je dobio u bolnici gdje su mu sanirali ozljede. Medicinska ga je sestra ispratila iz bolnice i brinula se za njega, upozorila me da će biti malo rastresen i zvala je kasnije i pitala je li sve u redu s pacijentom. Uglavnom je spavao u vožnji, na granici smo popričali, popili kavu i na vrijeme je došao u Dubrovnik.

Par sati kasnije, kada sam već bio u blizini Splita, zvali su me iz centrale tvrtke i rekli da je stranka koju sam vozio do Dubrovnika zvala i rekla da je možda u taksiju ostavila veliku količinu novca. Pogledao sam na stražnje sjedalo na prvom parkiralištu i doista uočio neke dokumente i dvije kuverte s većom količinom novca. Moglo je biti oko 90.000 kuna; ne znam točno, pretpostavljam jer je bilo oko 70 novčanica po tisuću kuna i još dosta njih po 200 kuna; poslikao sam jer me šef tražio. Okrenuo sam se i vratio za Dubrovnik. Gospodin je, iako još vidno zbunjen zbog teške nesreće koja mu se dogodila, zahvalio, platio vožnju od Splita i mene nagradio sa 100 kuna – priča nam Nikica, inače 80 postotni invalid koji se bori sa spastičnom paraparezom od rođenja, a ranije je radio kao vozač kamiona. Njegovim je potezom posebno ponosna i tvrtka Cammeo.

Kaže da nije niti sekunde dvojio oko toga da odmah vrati novac vlasniku, iako tvrtka nije dužna voditi brigu o stvarima koje stranka ostavi u automobilu.

- Nikada ne bih zadržao nešto tuđe, posebno toliko novac jer time možete nekome uništiti život, pa i njegovoj djeci, a s time ne bih mogao živjeti. Imati lošu karmu. Svatko tko se stavi u situaciju onoga tko novac izgubi, zna kako bi mu bilo i koliko bi mu značilo da mu nalaznik vrati novac – dodaje Nikica. Kaže da inače putnici najčešće u automobilu ostavljaju mobitel, kojeg također vrati vlasniku, a jednom je nakon noćne vožnje, na podu stražnjeg sjedala pronašao napola popušen džoint.