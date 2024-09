Ukrajinski zapovjednici, prema izvještaju Financial Timesa, sve su više zabrinuti zbog loše obučenih novih regruta koji često bježe sa svojih položaja. "Četiri zapovjednika, zamjenik zapovjednika i gotovo desetak vojnika iz četiri ukrajinske brigade rekli su za Financial Times da novim ročnicima nedostaju osnovne borbene vještine, motivacija i da često bježe sa svojih položaja kada se nađu pod vatrom. Zapovjednici su procijenili da je 50 do 70 posto nove pješačke postrojbe ubijeno ili ranjeno u roku od nekoliko dana od početka njihove prve rotacije", piše list, kako prenosi TASS.

Kada novi regruti dođu na položaj, "mnogi od njih pobjegnu na prvu eksploziju granate", rekao je zamjenik zapovjednika u ukrajinskoj 72. mehaniziranoj brigadi stacioniranoj u blizini grada Vuhledara. “Najranjiviji smo tijekom rotacija”, istaknuo je. Dob je ključna briga jer iskusne vojnike zamjenjuju uglavnom stariji muškarci bez iskustva i u lošijoj fizičkoj formi, kojima je teško nositi tešku opremu.

"Zapovjednici na terenu i vojni analitičari upozorili su da novounovačene trupe nisu visoko motivirane, da su psihološki i fizički nespremne - i da ih se zbog toga ubija alarmantnom brzinom", piše Financial Times.

Međutim, problemi počinju čak i prije nego što novaci stignu na bojno polje, rekli su izvori za Financial Times. Zapovjednici kažu da novounovačenim vojnicima nedostaje obuka. Jedan od njih objasnio je da "sami treneri nemaju pravo iskustvo u borbi, tako da ne podučavaju ono što početnici trebaju znati da bi se borili i, što je još važnije, da bi ostali živi." Neki od novih trupa, kako se navodi, ne znaju niti držati svoje puške. “Oni više gule krumpira nego što ispaljuju metaka”, dodao je zapovjednik.