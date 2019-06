Prnjata su tajno pratili Hrvati, Slovenci, Nizozemci i DEA

Osjećam se krivim po svim točkama optužbe - kratko je u svojoj izjavi naveo Stjepan Prnjat (48), a ta izjava utrla je put njegovu sporazumu s USKOK-om. Sporazum je realiziran jučer na sjednici optužnog vijeća na Županijskom sudu u Rijeci, a kako je Prnjat priznao krivnju, izrečena mu je i presuda zbog krijumčarenja 100 kilograma kokaina u sklopu zločinačkog udruženja.

Milijunska novčana kazna

Temeljem nagodbe s USKOK-om, Prnjat je osuđen na jedinstvenu kaznu od devet godina zatvora i sporednu novčanu kaznu od četiri milijuna kuna. Mora platiti i oko 100.000 kuna sudskih troškova. Njegovim stopama krenula su još dvojica njegovih suoptuženika. Krivnju je priznao i Mario Boet (59), državljanin Nizozemske, koji je osuđen na šest godina zatvora te sporednu novčanu kaznu od 1,7 milijuna kuna. I on mora platiti sudske troškove, u iznosu od 82.700 kuna. Nagodio se i Albernis Trujillo Sarria (49), koji ima državljanstva Kolumbije i Španjolske. On je osuđen na tri godine zatvora i sporednu novčanu kaznu od 75.000 kuna, a mora platiti oko 10.000 kuna sudskih troškova.

Tim nagodbama, sudski postupak je okončan za Prnjata, Boeta i Sarriju, a hoće li njihovim stopama krenuti i ostali optuženici tek će se vidjeti. Osim njih trojice, USKOK još tereti i Damira Družinića (60), Antu Lukendu (44), Filipa Lukendu (40), Jozu Lekaja (51), Darka Bošnjaka (52) i Mirka Živanovića (44). Prema optužnici, Prnjat je ostale organizirao u zločinačko udruženje čiji je posao bio krijumčarenje kokaina iz zemalja Latinske Amerike, posebno Paname. U policijskom je žargonu operacija tajnog nadzora i praćenja Prnjata i ostalih postala poznata kao akcija Nana, a optuženici su uhićeni u ožujku 2018.

Prnjat je uhićen u Ljubljani i mjesec dana kasnije izručen Hrvatskoj, a od izručenja je u istražnom zatvoru u Rijeci. USKOK ga je teretio da je krijumčarenje droge organizirao od siječnja 2017. do 7. ožujka 2018., a droga je iz zemalja Latinske Amerike dolazila u brodskim kontejnerima koji su prevozili sitni metalni otpad. Prnjat je drogu nabavljao od osobe koju su zvali “Pablo Escobar”, no nije znao da ga je policija sve to vrijeme tajno pratila i nadzirala.

Zapljena na Brajdici

I to ne samo hrvatska, već i slovenska i nizozemska, a svojim aktivnostima došao je i pod radar DEA-e, američke agencije za borbu protiv droge. Prema optužnici, plan je bio da se od “Pabla Escobara” nabavlja između 100 i 500 kilograma kokaina, a policija je pošiljku od 100 kilograma 3. ožujka 2018. zaplijenila na riječkoj Brajdici. Inače, u to vrijeme, Prnjat je taman bio uspio ishoditi da mu se deblokira milijune eura vrijedna imovina blokirana u ranijem sudskom postupku u kojem su on i članovi njegove obitelji bili optuženi za pranje novca. Riječ je o postupku u kojem ga se teretilo da je od 2005. do 2007. oprao 3,6 milijuna kuna i 1,9 milijuna eura zarađenih na trgovini drogom. Na prvom suđenju u Rijeci bio je oslobođen tih optužbi, no tu je presudu Vrhovni sud ukinuo. Na ponovljenom suđenju u Zagrebu u rujnu lani opet je oslobođen optužbi jer je sud smatrao da nema dokaza. Inače, zbog zloporabe droge Prnjat je u Italiji bio osuđen na 10 godina i osam mjeseci zatvora te novčanu kaznu od 40.000 eura. Bila mu je blokirana i imovina vrijedna 500.000 eura, a ta talijanska presuda bila je temelj hrvatske optužbe za pranje novca.

VIDEO Policijski pas Maša otkrila drogu u vozilu: