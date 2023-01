Prljaskaj o Milanovićevoj izjavi: 'Hrvatska i Kosovo osamostalili su se prema istom modelu'

Kosovu se ne može osporavati državnost jer se osamostalilo po istom modelu kao i Hrvatska, poručila je u ponedjeljak saborska zastupnica albanske manjine Ermina Lekaj Prljaskaj, u reakciji na izjavu predsjednika države Zorana Milanovića da je Kosovo oteto Srbiji. "Republika Kosovo je nastala u procesu disolucije SFRJ, isto kao i Republika Hrvatska", rekla je Lekaj Prljaskaj, naglasivši da po Ustavu SFRJ iz 1974. pokrajina Kosovo nije bila samo dio Srbije "već i konstitutivni element federacije". Te ovlasti su Kosovu nasilno oduzete i ukinuta mu je autonomija pod pritiskom Slobodana Miloševića.

"Samovlasno Kosovo bilo je degradirano na upravnu jedinicu u kojoj se provodio policijski režim i masovni progon većinskog albanskog stanovništva", naglasila je zastupnica albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske manjine. "Sve to je, zbog opasnosti od predstojeće katastrofe i kršenja odredbi međunarodnog humanitarnog prava dovelo do humanitarne intervencije, koja je u međunarodnim odnosima dobro poznata i to upravo na prostoru jugoistočne Europe", kazala je Lekaj Prljaskaj, dodavši da bi osporavanje državnosti Kosova bilo isto kao osporavati je modernoj Grčkoj ili Bugarskoj. "Kao što su Ustav SFRJ iz 1974. godine i ostali pravni akti te demokratsko odlučivanje građana bili pravni i faktični temelji za osamostaljenje Republike Hrvatske, isti model primijenjen je i na slučaj osamostaljenja Republike Kosovo", zaključila je.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je danas da "Krim više nikada neće biti Ukrajina", aludirajući da je međunarodna zajednica već napravila takav presedan s Kosovom. Milanović je kazao da stoji iza Kosova i da ga podržava, ali i da je ono "oteto", odnosno "izuzeto iz Srbije" bez njezina odobrenja. "Srbija nam tada nije bila prijateljska država i baš nas je bilo briga", rekao je. "Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta u kojem netko misli da ima pravo na sve kad mu to odgovara, a kad to onaj drugi radi - onda je to kriminal", rekao je Milanović

>> VIDEO: Nove cijene goriva: Od idućeg tjedna poskupljuju benzin i dizel?