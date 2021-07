VIDEO Priveden 52-godišnji vozač autobusa. Još se ne zna identitet dvoje poginulih

Osumnjičeni 52-godišnji državljanin Kosova, uz kaznenu prijavu, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće na autocesti kod Slavonskog Broda u kojoj je poginulo 10 osoba a više 40 je ozlijeđeno, doveden je na Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu na daljnje postupanje.

Kako je izvijestila brodsko-posavska policija trenutno je za osam poginulih osoba utvrđen identitet, dok se za dvoje poginulih nastavlja postupak utvrđivanja identiteta.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako je rekao kosovski ministar unutarnjih poslova Xhelal Sveçla danas će dio koji su lakše ozlijeđeni biti otpušteni iz bolnice te se radi na njihovom prijevozu na Kosovo. "Pokušavamo u koordinaciji s vlastima u Hrvatskoj organizirati prijevoz ozlijeđenih da to bude što brže. Još danas ćemo pokušati neke od naših ljudi koji nemaju ozbiljnijih ozljeda pokušati prevesti na Kosovo, a dio će se vratiti u Njemačku", kazao je kosovski ministar unutarnjih poslova Xhelal Sveçla. "Sve ovisi o proceduri, mi smo ovdje da pružimo podršku vlastima u Hrvatskoj", kazao je.

Policija je očevidom, uz nazočnost državnog odvjetnika, utvrdila da je do prometne nesreće došlo na način da je 52-godišnji državljanin Kosova upravljao autobusom kosovskih nacionalnih i registarskih oznaka, južnom kolničkom trakom autoceste A3 Bregana-Lipovac iz smjera zapada u smjeru istoka. Dolaskom do 211. kilometra autoceste A3, vozač se nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već je vozilom prešao na travnatu površinu, a potom je došlo do prevrtanja autobusa na bočnu stranu. Na mjestu događaja intervenirali su i pripadnici vatrogasnih postrojbi i društava, radi izvlačenja tijela unesrećenih. U ovoj prometnoj nesreći smrtno je stradalo 10 osoba, 15 osoba je zadobilo teške tjelesne ozljede, dok je 30 osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede. Ozlijeđene osobe su prevezene u bolnicu u Slavonskom Brodu na ukazivanje liječničke pomoći, gdje su zadržane na daljnjem liječenju. U vremenu od 7,40 sati, dionicom autoceste A3 promet je bio zatvoren i preusmjeravan obilazno te je u 11,35 sati pušten jednom prometnom trakom.