Pritvoren nasilni roditelj: Otac (48) napao nastavnika zbog mobitela njegove kćeri

Protiv oca (48) učenice trogirske osnovne škole koji je u srijedu za vrijeme nastave ušao u učionicu i napao nastavnika podnesena je kaznena prijava zbog prisile prema službenoj osobi, te je nakon završenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku, doznaje se u policiji.

Uhićen je u srijedu nešto prije 13 sati, a nakon što je stigao u školu, ušao je u učionicu i nasrnuo na nastavnika biologije i kemije zato što je prethodno oduzeo mobitel njegovoj kćeri. Nastavnik je to napravio zato što se učenica za vrijeme nastave i suprotno pravilima škole zabavljala na mobitelu umjesto da je pratila gradivo. Od nje je tražio da mu preda mobitel koji joj je namjeravao vratiti nakon sata, no u međuvremenu je učenica to javila ocu koji je onda na neprimjeren način reagirao i zgrozio učenike i djelatnike škole, ali i cijelu javnost.

Policija je službeno rekla da su provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili postojanje osnovane sumnje da je 48-godišnjak 27. ožujka u obrazovnoj instituciji uporabom sile spriječio djelatnika institucije u obavljanju službenih radnji, odnosno u odvijanju nastave i provedbe pravilnika o kućnom redu, te tako počinio kazneno djelo prisile prema službenoj osobi. Kako se doznaje, nastavnik je odmah nakon incidenta zatražio liječničku pomoć, no srećom nije zadobio ozljede.

