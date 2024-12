VIDEO 'Milanović ne dolazi na debate? Sjajno, bit će prazna stolica, ali ja stižem'

Dragan Primorac, kandidat za predsjednika Republike Hrvatske, posljednji dan 2024. godine proveo je u razgovoru s građanima u Zagrebu, gdje je dao izjave za medije. "Od četvrtka kreće zanimljiva utakmica. Obećavam da će biti zanimljivo. Učinit ćemo sve da pobijedi bolja Hrvatska", uvodno je kazao. Najavio je da će drugi dio njegove kampanje biti vrlo specifičan i planira sudjelovati u sve četiri debate. "Milanović ne dolazi? Sjajno, bit će prazna stolica, ali ja dolazim", poručio je.

Smatra da će u drugom krugu imati potporu desnice, desnog centra i centra. "Ja nastupam kao Dragan Primorac i možda je to nekoga zbunilo. Kada dođu ljudi iz HDZ-a, oni dođu kao prijatelji. Ne možete vi po broju ljudi koji dođu na kavu određivati tko daje potporu, a tko ne. U drugom krugu ću imati potporu desnice, desnog centra, centra...", kazao je, nakon čega je naveo razlike između sebe i Milanovića.

"Imate Hrvatsku zajedništva, koja diše kao jedno, imate razjedinjenu Hrvatsku… Ono što je temeljno, a to je da birači koji vole Hrvatsku neće dozvoliti da centar i oni razjedinjeni krenu prema lijevom putu. Neće se dogoditi 2011. kad je on postao hrvatski premijer i kad je Hrvatska kleknula. To su razmišljanja birača, ja te poruke dobivam", tvrdi Primorac.

Naglasio je da je anketa koju je ranije naručio HDZ pokazala da je on jedina osoba u Hrvatskoj koja može pobijediti Zorana Milanovića u dva kruga, zbog čega je i ušao u utrku za Pantovčak. "Sad smo na 50 posto puta. Budi se Hrvatska, broj poruka koje dobivam je takav da kaže da će se Hrvatska dignuti i da neće dozvoliti 2011. godinu."

Primorac je rekao da želi biti predsjednik svih građana Hrvatske, dok Milanović, po njegovu mišljenju, želi predstavljati samo jednu grupaciju. "Birači će odlučiti o tome na najbolji mogući način, moje poruke bit će vrlo direktne i jasne", dodao je. Otkrio je i planove za doček Nove godine. "Nova godina bit će s obitelji. Bit će kratko slavlje, a nakon toga smo već u akciji. Obećavam vam iznimno zanimljiv drugi krug koji je daleko od rješenja. Sutra poslije 12 sati imam već neke prve razgovore", zaključio je.

Podsjetimo, Državno izborno povjerenstvo (DIP) potvrdilo je u ponedjeljak objavom potpunih rezultata da će hrvatski predsjednik biti izabran 12. siječnja iduće godine, u drugom izbornom krugu, u kojem će se sučeliti Zoran Milanović i Dragan Primorac. Povjerenstvo je na konferenciji za novinare objavilo potpune rezultate prvog kruga za izbor predsjednika koji pokazuju da je Milanović dobio 797.938 glasova birača (49,09 posto), a Primorac 314.663 glasova (19,35 posto).

