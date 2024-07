Primorac: Dopis ministrima predstavlja uobičajene pripreme za rebalans proračuna, nema ničeg izvanrednog

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac izjavio je u srijedu da u njegovom dopisu ministarstvima u kojem traži uštede nema ništa neuobičajeno i izvanredno, već se radi o standardnom procesu konzultacija i priprema za jesenski rebalans proračuna. Primorac je nakon sjednice Vlade odgovarao na pitanja novinara o internom dopisu koji je poslao ministarstvima, podsjetivši na najavu da će najesen doći do rebalansa proračuna.

"Ne radi se o ničemu neuobičajenom i ovo pismo, kao i konzultacije koje smo obavljali s resorima, također je na tragu naše uobičajene prakse. Dakle nema ničeg izvanrednog", izjavio je Primorac. Rekao je da ne želi posebno dodatno komentirati dopis s obzirom da je objavljen u medijima, no i dodao da "nije lijepo da interni dokumenti i detalji s internih sastanaka tako izlaze u javnost".

Naime, kako je objavio Jutarnji list, Primorac je prije nešto manje od mjesec dana pozvao kolege ministre na hitne pojedinačne sastanke zbog rebalansa proračuna za ovu godinu, kojim se rashodi žele smanjiti za 1,56 milijardi eura, odnosno velikih 5,5 posto proračuna. Prema Jutarnjem, dopis je izazvao pobunu među ministrima, s obzirom da se traži da rashode linearno srežu za deset posto, što će se odraziti na planirane projekte. Jedan od onih koji se "žestoko usprotivio" je i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, a "ljut" je i ministar obrane Ivan Anušić, piše dnevni list pozivajući se na izvore iz Vlade.

"Uzevši u obzir ciljani proračunski manjak za 2024. predstavljen Europskoj komisiji i trenutačnu fiskalnu poziciju Republike Hrvatske, ne postoji fiskalni prostor za daljnja povećanja rashoda državnog proračuna u 2024., već je nužno ozbiljno razmotriti mjere za njihovo smanjenje. Stoga se svim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima nalaže da provedu detaljnu analizu svojih financijskih planova za 2024., 2025. i 2026. te racionaliziraju potrošnju i definiraju maksimalne uštede na rashodovnoj strani", stoji u Primorčevu dopisu, u kojem je zmeđu ostalog upozorio i da prijeti gubitak sredstava iz EU-ovih fondova ako se svi ne ubrzaju.

Povećanje rashoda za osobnu asistenciju, dječje doplatke, plaće u javnom sektoru ...

Primorac je danas pojasnio da je lanjskog studenog donesen proračun za ovu godinu, a da su rebalansi proračuna uobičajena stvar. U pogledu proračunskih rashoda, neki nisu bili planirani ili ne u onoj mjeri u kojoj su stvarno zaživjeli. Odnose se primjerice na usluge osobne asistencije, inkluzivni dodatak, povećanje dječjeg doplatka, kao i nešto intenzivniju dinamiku obnove od potresa od očekivane. Također, tu je i povećanje plaća za državni i javni sektor, za koje su rashodi također iznad inicijalno planiranih.

"Mi smo planirali povećanje plaća i u proračunu za ovu godinu, za to su bila predviđena sredstva, ali nakon razgovora sa sindikatima je rashod nešto veći nego što smo inicijalno planirali", rekao je Primorac, dodavši da je Ministarstvo financije odgovorno za provedbu u fiskalne politike, pa tako prati izvršenje proračuna, prikupljanje prihoda te motivira druge resore na donošenje određenih mjera.

Deficit planiran na razini od 2,6 posto BDP-a

Što se tiče deficita opće države, on je planiran na razini od 2,6 posto BDP-a, očekuje se da će i realizirati i to je, po Primorcu, najvažnije. "S ciljem ostvarenja tog deficita od 2,6 posto, i s ciljem spuštanja razine javnog duga ispod 60 posto BDP-a (...) obavljali smo konzultacije s resorima - da vidimo kako stoje, kakva je dinamika projekata, što je s rashodima, kakva je dinamika izvršenja rashoda, i da zapravo znamo što nas čeka do kraja godine. Isto tako, da određene preraspodjele sredstava za koje su sami resori rekli da će moći pronaći kao uštede, da sada to deklariramo (...) i da budemo spremni za donošenje rebalansa proračuna", pojasnio je ministar. Nije želio konkretno reći koliki je iznos koji se mora preraspodijeliti, dodavši da je sve objavljeno u medijima, a kada prođu konzultacije rebalans proračuna će biti javno predstavljen.

"Proces konzultacija je u tijeku i nije dobro da ja bilo što komentiram do detalja, s obzirom da je jako puno resora tu involvirano i jako puno dionika koji strahuju za svoje projekte. I nema potrebe da bilo što komentiram dok ne budemo 100 posto znali s čim izlazimo van", kazao je Primorac. Upitan je li točno da bi svaki resor morao smanjiti rashode za deset posto, Primorac je tek odgovorio da nije, već da se radi o manjem iznosu.

Butković: Dopis je medijski predimenzioniran

Na pitanja novinara je odgovarao i spomenuti ministar Oleg Butković, rekavši da je s ministrom financija dogovoreno kako neće biti odustajanja od započetih projekata iz njegovog resora, a da će se realizacija novih razmatrati. Za započete projekte neće biti odustajanja, a za one koji su u planu 2025., 2026. i 2027. godine, ispitat će se dinamika realizacije, rekao je Butković. Ocijenio je da je medijski tretman Primorčeva pisma ministarstvima u kojima se traži preispitivanje rashoda predimenzioniran i prenapuhan te da "nema razloga za strah".

