Prijevremeno rođenje nije razlog da se djeca ne cijepe, naprotiv jer nisu stekla pasivnu imunost majke

Prijevremeno se u Hrvatskoj rodi između pet i šest posto djece od ukupno rođene, a to je nešto niže od svjetskog prosjeka koji iznosi oko deset posto. Najčešći uzrok prijevremenog poroda su razne infekcije, pokazala je praksa, preeklampsija, eklampsija, zastoj u rastu...Najviše se djece prijevremeno rodi u Petrovoj, desetak posto od sve ondje urođene djeca, odnosno oko 400 godišnje, budući da je Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb u Petrovoj Referentni centar za prijevremene porođaje. Važno je da se ta djeca rode u specijaliziranim tercijarnim centrima koji maju sve mogućnosti za njihovo liječenje.

- Granica preživljenja prijevremeno rođene djece uvelike se pomakla i danas iznosi 50% za 24 gestacijska tjedna, iako najrazvijenije zemlje liječe i djecu rođenu u 23. i 22. tjednu, a u Japanu izvanredno čak i u 21. tjednu – rekla nam je dr. Vedrana Guszak, pedijatrica neonatologinja sa Zavoda za neonatologiju Klinike u Petrovoj. Ondje je, kao i u drugim rodilištima, danas obilježen Svjetski dan prijevremeno rođene djece, tzv. Palčića, i ujedno 25. godišnjica dostupnosti prijeko potrebne profilakse za respiratorne bolesti. Organi prijevremeno rođene djece nezreli su i nisu spremni za vanjski život. Prerano rođene bebe najviše ograničavaju nezrela pluća pa se liječenje najviše bazira na nadomještanju plućne funkcije.

VEZANI ČLANCI:

- Danas su na raspolaganju lijekovi i uređaji koji pomažu da tu djecu dovedemo do razdoblja zrelosti kad njihova pluća mogu sama preuzeti funkciju disanja. Kod najnezrelije djece rođene nakon 25-26 tjedana potrebno je i do dva mjeseca da ih se može skinuti s aparata i da mogu samostalno disati. Većina te dječice ostaje kod nas na skrbi dok ne dosegnu neku svoju terminsku dobi ili joj se barem približe, znači do 37 ili 40 tjedana, ovisno kakve koje dijete ima tegobe – govori dr. Guszak. Nedonoščad, napominje, ima teškoće i kasnije, često imaju više komplikacija uslijed raznih infekcija, i, premda su promjene izraženije što je dijete mlađe, nažalost skloniji su problemima vezanim za pluća kroz cijeli život.

Govoreći o ključnim učinkovitim terapijskim strategijama kod nedonoščadi s nezrelim plućima, dr. Guszak ističe otkriće surfaktanta, tvari koja nedostaje nezreloj djeci u plućima, a koja je vrlo važna za normalnu plućnu funkciju i počinje se sintetizirati tek krajem trudnoće. Otkrilo se, naime, da se ta tvar može izraditi kao farmakološki pripravak i nadomjestiti prematurusima (nedonoščadi). Uz to, velik tehnološki napredak napravljen je s respiratorima, koji mehanički potpomažu funkciju disanja. To je otkriće neinvazivne ventilacije putem koje se omogućuje da djeca dišu sama uz pomoć aparata, na koji se priključe preko maskice na nosu te uz pomoć aparata koji dodatno puše, istodobno i dišu sami.

- Ono što danas kao važnu zaštitu imamo na raspolaganju za tu našu prijevremeno rođenu djecu koja s nezrelim plućima ulaze u zimsku sezonu respiratornih infekcija je mogućnost zaštite lijekom koji je razvijen prije 25 godina, riječ je o monoklonskom protutijelu na RSV i on se daje u ovoj zimskoj sezoni i on pomaže zaštititi djecu od teških oblika upale pluća uzrokovane respiratornim sincicijskim virusom. Sva ta djeca zahtijevaju dugoročno praćenje, prvenstveno što se tiče njihovog neurološkog razvoja. Zahtijevaju multidisciplinarne kontrole različitih specijalista, ali uz puno truda i angažmana njihovih roditelja i zdravstvenih djelatnika, imaju potencijala izrasti u zdravu djecu – ističe dr. Guszak. Osvrnula se i na aktualno širenje hripavca i rizik odgađanja cijepljenja.

- Sama činjenica da je dijete rođeno prijevremeno nije kontraindikacija za redovito cijepljenje. Dapače, pogotovo prijevremeno rođenu djecu koja su dijelom imunokompromitirana jer nisu tijekom završne trudnoće stekle pasivnu imunost majke, posebno je važno zaštititi cjepivima, tu spada i cjepivo protiv hripavca. Sve respiratorne infekcija pa tako i ova kod mogu kod djece s nezrelim plućima biti težega tijeka s većim posljedicama – ističe neonatologinja dr. Vedrana Guszak.

