Prijetili su da će ubiti Felixa, a tjedan dana kasnije našli smo ga mrtvog

I danas bi Felix možda bio živ da su volonteri ozbiljno shvatili dva nepoznata muškarca koja su samo tjedan dana prije njegova ubojstva prijetili šetačima na šetnici blizu Đakova.

– To su privatna zemljišta. Puno ljudi se ovdje šeće sa psima, grad je blizu a opet si u prirodi. Njih dvojica izišla su iz tamnoplavog automobila, rekli su ljudima kako je to lovno područje i da se tu ne smiju šetati. I dodali su da će ubiti žutog psa koji je u ograđenom voćnjaku, a tu su naši psi – pričaju nam volonterke Udruge za zaštitu životinja Đakovo.

S lovcima su se susretale dok su prolazili pored voćnjaka koji je Udruga od vlasnika dobili na korištenje i u kojem su boksovi i napušteni psi o kojima se brinu. Ako Felixa nisu na vrijeme zatvorile u boks, od straha zbog pucnjave znao je i pobjeći. Bojao se i grmljavine i svih glasnih zvukova. Trudile su se da mu što prije nađu dom, ali nisu bile dovoljno brze.

– Znali su nam lovci reći da je Felix opet s druge strane ograde, no uvijek je bio tu, u blizini. I uvijek se vraćao. U ponedjeljak je bio s nama, a u utorak ujutro nije ga nigdje bilo – kaže nam volonterka. Felixa su pronašle malo dalje od voćnjaka, u grmlju na susjednom zemljištu. Obaviještena je i policija i veterinarska inspekcija, ali osim saznanja da je ubijen iz vatrenog oružja ništa nisu doznali. Nitko ništa ne zna i nitko ništa nije vidio

– Ljudi su počeli ograđivati zemljišta automobilskim gumama da zaustave lovce. Često se čuje pucnjava, bojimo se da će pogoditi i nekoga od nas – ističu volonterke i dodaju kako nigdje ne postoji oznaka lovnog područja. Obišle su sva okolna zemljišta, ali ništa nisu pronašle. Nakon neuspjelih pokušaja da pronađu Felixova ubojicu poslale su županijskom Lovačkom savezu uime vlasnice voćnjaka zahtjev za zabranu prolaza lovcima Lovačkog društvu Fazan Satnica.

Foto: Privatni album

Jesu li upoznati s događajem i znaju li što je poduzelo LD Fazan, s obzirom na to da se ubojstvo dogodilo na njihovom lovnom području, upitali smo Lovački savez Osječko-baranjske županije? Zanimalo nas je što će biti sa zahtjevom koji je upućen i na njihovu adresu te zašto nigdje nema oznaka za lovno područje? Predsjednik Lovačkog zaveza Osječko-baranjske županije Zlatko Stolnik odgovara nam kako su upoznati s navedenim slučajem te da su kontaktirali predsjednika LD Fazan Satnica Đakovačka, predsjednika LD Jelen Đakovo, koji je ujedno i voditelja Lovnog Ureda Đakovo, te volonterku čiji su zahtjev zaprimili.

– Ustanovljeno je da je pas Felix usmrćen izvan ograđenog prostora gdje je često lutao bez nadzora, kao i da lovci navedenih društava nisu sudjelovali u navedenom nedjelu. Inače, lovci ne love u ograđenom prostoru (voćnjaci, vinogradi), osim na izričit zahtjev vlasnika zemljišta zbog istjerivanja divljači i sprječavanja šteta – kaže nam Z. Stolnik. Što će biti sa zahtjevom za zabranu prolaza lovcima ne odgovara. Dodaje još kako su oznake postavljene sukladno Zakonu o lovstvu i lovno-gospodarskoj osnovi na glavnim prilaznim putevima u lovište te da se one ne postavljaju na svaku zemljišnu česticu.

Gdje su glavni prilazni putevi u lovište i gdje ono zapravo počinje nitko od vlasnika zemljišta ne zna. Znaju samo da na prilaznim putevima njihovom zemljištu nema nikakvih oznaka. Čuju pucnjavu i viđaju lovce, a nitko ih nikada nije pitao žele li ih u svoj blizini i na svojem zemljištu. To pravo lovcima dao je Zakon o lovstvu koji je, izgleda, jači od prava na nepovredivost vlasništva koje čak ni policija ne može ugroziti, osim u izuzetnim situacijama. Po svemu sudeći, lov je jedna od tih izuzetnih situacija. Jer zbog njega vam se lovci mogu šetati po dvorištu koje su prethodno i bez vašeg pristanka proglasili lovištem, a mogu i ubiti bez ikakvih posljedica.

Felix je ubijen, no nejasno je kako u Lovnom savezu znaju da je ubijen izvan ograđenog područja, ako kažu da to nije djelo lovaca navedenih društava. Ni policija nije utvrdila gdje je pas ubijen, samo da je pronađen izvan ograđenog područja. Otkud onda Lovnom savezu ova saznanja, znaju li možda i tko je počinitelj? Dok se to ne otkrije, krivnja pada na sve lovce lovačkog društva koje gospodari lovištem. A ako nisu oni, onda netko neovlašteno puca njihovim lovnim područjem. Možda bi ih barem to trebalo zanimati.