Prihvaćen Mostov prijedlog o raspravi za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa

Tajnik Mosta Nikola Grmoja rekao je da je Most prikupio 31 potpis saborskih zastupnika iz oporbenih redova i da je prošli petak predao zahtjev da se, kako kaže, nakon 14 mjeseci raspravi Prijedlog odluke o proglašenju Isključivog gospodarskog pojasa.

Most je 19. veljače 2018. u saborsku proceduru uputio ovaj prijedlog, ali nikad nije stavljen na dnevni red.

Nikola Grmoja o isključivom gospodarskom pojasu

- Nakon 14 mjeseci će morati iz ladice izvući Mostov prijedlog kojim tražimo proširenje jurisdikcije RH na Jadranskom moru. Most traži proglašenje svih suverenih prava koja RH ima pravo proglasiti prema Konvenciji UN-a o pravu mora iz 1982. godine., a riječ je o morskom prostoru površine oko 24 tisuće četvornih kilometara.

Most se i u svom programu za EU izbore zalaže za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa i ravnopravnost za hrvatske ribare. Promovirat ćemo politiku proglašenja gospodarskih pojaseva na Sredozemlju s ciljem zaštite morskih resursa. Zalagat ćemo se da ribari iz cijele Europske unije imaju jednake prilike, jer je održivost ribarstva Mostov je prioritet - rekao je Grmoja.

Za Jadransko more govore da je ono prirodno bogatstvo i nacionalni resurs kojega treba sačuvati radi sebe samih, ali i budućih generacija.

- Vlada tvrdi da nećemo imati nikakve koristi od proglašenje IGP-a, a takav stav odraz je HDZ-ove politike nezamjeranja u Europskom parlamentu. Most se vodio primjerima drugih država koja su to učinile, kako u Sredozemlju tako i izvan njega, a među posljednjima to su učinile Velika Britanija i Francuska. Tu je i preporuka Europske komisije svim državama članicama da proglase ovakve pojaseve - dodao je Grmoja.

Rekao je kako su koristi od proglašenja IGP-a značajne, a mi se oslanjamo na studiju Europske komisije iz 2013., koja je predvidjela povećane koristi, prvenstveno ekonomske i ekološke, vezane uz zaštitu okoliša. Republika Hrvatska kao turistička zemlja, u kojoj turizam zauzima 20 posto BDP-a itekako ima interes za proglašenje Isključivog gospodarskog pojasa.